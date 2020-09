Tsarasoatra – Un faux inspecteur de police arrêté

La troisième compagnie urbaine d’intervention (CUI3) a démasqué un faux inspecteur de police, avant-hier, du côté de Tsarasaotra. Ce suspect se trouve en garde-à-vue au commissariat central de Tsaralalàna et sera traduit au parquet ce jour.

Les hommes de la CUI3 ont intercepté un motard sans casque. Ce motocycliste a failli s’échapper. Il les avait nargués en disant qu’il connaissait un policier influent. Selon lui, il l’appellerait si on l’empêchait de repartir libre. De son côté, la police a refusé de le laisser. Du coup, il a téléphoné à son proche qu’il affirmait être un inspecteur.

Peu de temps après, ce dernier est arrivé sur les lieux et s’est présenté. Il portait un pull vert armée, ressemblant beaucoup à ceux de la police. Il aurait acheté ce vêtement à la friperie, d’après les enquêteurs. La CUI3 a demandé à « l’inspecteur » sa carte professionnelle et sa fonction. Ses réponses et son allure semblaient douteuses. Il n’avait ni badge ni carte de policier sur lui, seulement une carte d’identité nationale (CIN), sel on laquelle il était un chauffeur.

Sur le moment, ce dernier a été arrêté et amené au commissariat. Il est accusé d’ usurpation de fonction. La moto a été mise en fourrière comme toutes celles qui sont prises en infraction.