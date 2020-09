Sosialim-bahoaka :: Des communes rurales oubliées

Un mois après la déclaration du Chef d’État, AndryRajoelina, sur la distribution du Sosialim-bahoaka à tous les foyers, « sans exception », des habitants de plusieurs communes rurales sont dans l’expectative. « Nous attendons toujours que des agents de l’État viennent frapper à notre porte pour le recensement et qu’on nous appelle pour récupérer le sac de riz et les autres produits de premières nécessités. Ces aides sont vitales pour nous », lance NirinaRakotomalala, habitant de la commune rurale d’Ambohimalaza. D’après son témoignage, la situation financière de son ménage s’est dégradée, avec le confinement qui a duré plusieurs mois. « Mon mari a perdu son travail. C’est avec l’argent que je gagne dans la confection et dans la vente de masques, que nous survivons », enchaine-t-elle. Plusieurs personnes élues affirment que ces aides de l’État ne sont pas encore arrivées dans leurs localités. L’État a, apparemment, oublié les habitants de plusieurs communes rurales de la région d’Analamanga, à savoir ceux d’AmbohimalazaMiray, de Soavina, d’Ampahitrosy, d’Anjeva, d’Ambohidrabiby, d’Ambohijanaka, d’Ambohitrimanjaka ou encore d’Ankadinandriana, alors qu’ils ont, également, souffert de cette crise sanitaire.

Plusieurs personnes réclament ces produits de premières nécessités dans leurs fokontany ou à la mairie, mais elles rentrent bredouilles. Les présidents de fokontany et les maires sont le souffre-douleur de ces ménages qui n’ont pas reçu ces aides de l’État. « Nous sommes des boucs émissaires de la désorganisation de la distribution du Sosialim-bahoaka. La population pense que nous sommes les responsables. Alors que ce n’est pas le cas. Il s’agit d’une initiative de l’État. Nous n’avons rien à avoir dans l’organisation », précise un maire dans le district d’Atsimondrano.

Le député d’Atsimondrano, Andry Ratsivahiny, a affirmé lundi, après la manifestation des habitants d’Ambohijanaka qui réclamaient ces PPN, que toutes les communes vont bénéficier de ce « Sosialim-bahoaka ». « La distribution se fait progressivement », lance-t-il. Tous les ménages vulnérables devraient bénéficier de ces aides, selon le Chef d’Etat. Une source concordante nous a, pourtant, confié, que les bénéficiaires sont limités. « Il n’y en a pas assez pour tout le monde. Seules les grandes communes sont inscrites dans la liste des bénéficiaires, pour le moment », indique cette source.