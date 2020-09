Prévention – Des cas suspects détectés avec de l’hyperglycémie

Des cas suspects de coronavirus qui sont venus, récemment, dans des centres de santé de base (CSB), ont un taux de sucre supérieur à la normale. Ils ont mesuré leur taux de glycémie avec un glucomètre qui est disponible dans les CSB désignés à traiter les patients qui présentent les symptômes du coronavirus. Cette hausse du taux de sucre peut révéler le diabète. Les diabétiques risquent davantage de souffrir la forme sévère de la Covid-19. « Une douzaine de cas ont effectué ce test, en une semaine. Deux d’entre eux ont eu un taux de glycémie élevé. Nous les avons référé à un centre de prélèvement du coronavirus, pour confirmer déjà s’ils sont porteurs du virus ou non », explique un médecin, hier. Ces patients sont, également, référés à l’association malgache contre le diabète (Amadia) pour une prise en charge, si nécessaire. Le ministère de la Santé publique, en partenariat avec l’Amadia, a doté de glucomètres les CSB pour mesurer le taux de sucre chez les cas fortement suspects de Covid-19 et chez les cas confirmés, pour détecter précocement le diabète. Ainsi, on peut éviter à un patient avec cette comorbidité, de développer la forme grave de la Covid-19. Pour le moment, les personnes ayant effectué ce test dans les CSB, ne sont qu’une dizaine, en une semaine, selon des médecins.