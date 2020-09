Identification – Le test GenExpert reservé aux personnes symptomatiques

Trois mois après l’entrée en usage du test moléculaire dit GenExpert, la professeure Hanta Marie Danielle Vololontiana a fourni des explications, hier. Selon elle, « cette technologie ne permet pas de chercher à identifier le corona­virus chez les personnes sans symptômes visibles ». À Antananarivo, le test GenExpert est effectué sur des personnes au niveau de deux sites, que sont le centre hospitalier de Befelatanana et l’hôpital des enfants à Tsaralalàna. Dans les chefs-lieux des régions, c’est le type de test employé. « Le test PCR permet cependant de vérifier le coronavirus chez les personnes apparemment sans symptômes. Les malades déjà symptomatiques sont également soumis au test PCR. Il est possible à chacun de passer volontairement un test PCR au centre médical covid-19 à Andohatapenaka. Pour les personnes sur le départ vers l’étranger, le test PCR se fait à l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona ou HJRA à Ampefiloha. Le test PCR est exclusivement accessible aux diabétiques à l’Inspc Mahamasina », précise la Professeure Hanta Marie Danielle Vololontiana. Hier, quatre-vingt-sept tests GenExpert et deux cent quatre-vingt-dix-sept tests PCR ont permis de détecter un total de quatre-vingt-trois nouveaux cas positifs, portant à mille dix le nombre de contaminés en traitement.