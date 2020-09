Evènements – Retrouvailles entres artistes et public

Du Trass Tsiadana, au Piment Café Behoririka, les artistes s’en donnent à cœur joie pour peaufiner chacun de leur côté des retours fracassants au-devant de la scène.

«À vos marques! Prêt? Partez! ». Comme s’ils avaient continuellement patienter sur la ligne de départ depuis le début du confinement pour la reprise des événements culturels, chanteurs, musiciens et autres se hâtent à organiser des concerts ce week-end. Un véritable plaisir qu’ils se plaisent à nouveau de ressentir et ce, malgré quelques inquiétudes, notamment vis-à-vis de l’engouement du public par rapport au retour de ces rendez-vous conviviaux. Ceci-dit, vu les premières affiches annoncées sur les réseaux sociaux depuis le début de cette semaine, le public répondra bel et bien présent, lui aussi, se languissant de ces ambiances festives dans les lounge-bar et autres salles de spectacles.

Sûrement l’un des premiers à avoir marquer le pas pour cette reprise des événements musicaux dans la ville des Mille, le grand retour des patriarches du rock malgache et membres du groupe Iraimbilanja sur scène enchante d’entrée. Ils seront ainsi au Trass Tsiadana, ce 12 septembre à partir de 15 heures. Andry Ramanakasina dit Daddy, responsable des lieux confie « un grand merci au Chef de l’Etat, on promet des retrouvailles exceptionnelles avec le public pour ce jour unique en son genre. Toutes les mesures indispensables pour veiller aux respects des gestes barrières et à la propreté sont déjà prises ».

Respect des normes

Selon la disposition des salles de réception et lieux de spectacles, pas plus d’une centaine de personnes y sera ainsi autorisée. De même, il est désormais de rigueur d’affirmer grandement à l’affiche de ces événements que la salle est désinfectée et la distanciation sociale y sera respectée. C’est le cas notamment pour le Trass Tsiadana, mais également au Piment Café Behoririka où les retrouvailles se tiendront sur fond de « Bà-gasy » avec entre autres Ony, Mbola Talenta et Hoby du groupe Zandry Gasy, accompagnés des jeunes Antsaly et Fanilo Poppin’s. Ceci-dit, dans un registre plus enivrant et qui sera sans doute plus fédérateur de la jeune génération, la bande à Naty Kaly, à savoir Olo Blaky, sera à la Teinturerie Ampasanimalo également ce 12 septembre à partir de 19 heures. Là où les autres privilégient des rendez-vous en fin d’après midi pour éviter les contraintes en soirée à son public, ce dernier se plait à renouer avec les bonnes vieilles habitudes. Ravi de voir que la scène culturelle reprenne à nouveau petit à petit son souffle.!