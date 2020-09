Boeny – Village touristique : Rumeurs de pollution de la mer

Une descente à la Logistique Pétrolière à Antsahavaky a été effectuée par un comité ad-hoc de la Région Boeny, suite à une rumeur de déversement des eaux usées polluant la mer et l’environnement.

Un comité adhoc composé de la région Boeny, de la Direction interrégionale de l’environnement et du développement durable Boeny, de la Direction régionale de l’Industrie et de l’Artisanat (DIRCA), de l’Office Malagasy des hydrocarbures (OMH), de la commune urbaine de Mahajanga ainsi que du BMHS, a effectué une descente hier matin à la Logistique Pétrolière à Antsahavaky, près du village touristique.

Ce, suite à une plainte et information relayées sur une chaine télévisée et sur les réseaux sociaux concernant « un soi-disant déversement des eaux usées qui polluent la mer et l’environnement au village touristique.

Une rencontre entre les responsables de la Logistique Pétrolière et le comité dans les locaux de la LP a eu lieu. Le Comité s’était ensuite rendu sur la plage, à l’endroit où un grand tuyau déverse de l’eau sortant des grandes citernes à Antsahavaky.

Les responsables ont pu vérifier et constater de visu que l’eau qui était sorti était clair et inodore, incolore, hier vers 11h du matin.

Déchargement

« Un système de traitement des eaux usées ou exutoire est installé à l’intérieur de cette la Logistique Pétrolière. L’eau qui sort est évidement déjà traité. Pour le moment, nous avons convenu que lors du prochain déchargement d’un bateau pétrolier à Mahajanga, les deux parties assisteront à l’opération et effectueront un prélèvement d’échantillon de l’eau. La loi n°2003-464 concernant les normes de protection de l’environnement appliquées est stricte. Une analyse de l’eau est obligatoire tous les trois mois », a déclaré le DIREDD Boeny, Ihando Andrianjafy.

Le Directeur régional des Transports et du Tourisme Boeny, Angelo Herinaina Ramamonjisoa, a tenu à rassurer les habitants et surtout les touristes. « La plage n’est pas du tout polluée ni la mer », a souligné le Directeur.