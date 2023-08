PASSATION DE SERVICE – Vimbina Rahaingonjatovo veut redorer le blason de la CNaPS

Transition importante dans la direction de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNaPS). La passation de service entre l’ancien directeur général par intérim Joslina Tsaboto et le nouveau directeur général Vimbina Rahaingonjatovo a eu lieu hier à Ampefiloha. La première a assuré l’intérim depuis avril 2022 si l’autre a été nommé au poste par le Conseil des ministres de la semaine dernière. Pour le nouveau directeur général, les mots d’ordre sont clairs : « confiance, transparence et bonne gouvernance ». Il a exprimé sa vision avec enthousiasme : « Nous visons à regagner la confiance. Les allocations de pension de retraite ont été un sujet d’inquiétude pour de nombreux retraités. Je m’engage à mobiliser tous mes efforts pour améliorer ces allocations et répondre aux besoins de ceux qui ont consacré leur vie au service de notre pays ». Vimbina Rahaingonjatovo a admis que comprendre entièrement la situation actuelle est un défi, mais il se dit déterminé. « Je vais prôner la transparence pour renouveler la confiance. Il y a eu beaucoup de malentendus qui ont affecté la vie de nombreuses personnes à Madagascar. Notre objectif est de mettre un terme à cela », a-t-il déclaré. Joslina Tsaboto, pour sa part, a profité de l’occasion pour exprimer sa reconnaissance envers le comité directeur avec lequel elle a travaillé tout au long de son mandat. Après avoir accompli son service en tant que directrice générale, elle prend maintenant sa retraite, ayant consacré 33 années au service de la CNaPS. Elle a félicité chaleureusement le nouveau directeur général et lui a souhaité bon vent dans ses nouvelles responsabilités.