MÉTÉO – Des averses orageuses en plein hiver

L’orage éclate, en plein cœur de l’hiver. Des averses localement orageuses ont touché les Hautes terres centrales, hier. Il ne s’agit pas de pluies provoquées. « Le temps a été influencé par une perturbation en altitude. C’est un phénomène météorologique naturel, bien que rare, pendant la saison d’hiver. Lorsqu’il se produit, il y a forcément des averses », explique Lahatra Mampionona, prévisionniste à la direction générale de la Météorologie. Les régions d’Analamanga, de Vakinankaratra, d’Amoron’i Mania, de Matsiatra Ambony, et la partie sud d’Alaotra Mangoro, ainsi que les parties intérieures des régions Vatovavy et Fitovinany, ont été le théâtre d’orages qui ont provoqué des pluies, des tonnerres et des éclairs, en ce mois d’août. Beaucoup ne s’attendaient pas à ces averses. « J’aurais apporté un parapluie, si j’avais su que la pluie pouvait tomber en hiver», lance Myriam Rakotonirina, trempée jusqu’aux os en rentrant chez elle, après le boulot. Les routes d’Antananarivo ont été, en outre, rapidement inondées, avec les canaux d’évacuation bouchés. Ce jour, quelques instabilités locales affecteront encore le temps sur la partie Centre-Ouest, ainsi que les littoraux Sud-Est et le Centre-Est. Ailleurs, l’atmosphère redeviendra globalement stable, selon les prévisions météorologiques. Et à partir de jeudi, un régime d’alizé faible va s’installer. Ce qui provoquera un retour au sec et une baisse de température au sud du pays jusqu’au sud des Hautes terres centrales. Les températures minimales seront autour de 8 à 9°C dans la région de Vakinankaratra, et de 12 à 11°C à Analamanga. Les maximales varieront entre 21°C et 24°C, dans les régions des Hautes terres centrales. Les orages, ainsi que les phénomènes qui les accompagnent fréquemment, à savoir les éclairs, le tonnerre, les grêles et la foudre, peuvent survenir durant l’hiver. Mais ils sont bien moins fréquents qu’en été, selon une étude publiée fin 2016 et relayée par Sciences et Avenir, par une équipe de chercheurs en sciences de l’atmosphère.