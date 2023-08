La police arrête et relâche un gendarme

Un gendarme hors classe, en état d’ébriété, s’est déchaîné contre des spectateurs et policiers à la finale du championnat du basketball U18, à Antamponivinany-Ambositra, dimanche. Il a été neutralisé et arrêté par les policiers avant d’être relâché, grâce à l’intervention de ses collègues. Il s’en est tiré avec quelques contusions, selon les informations recueillies auprès de la police et de la gendarmerie.