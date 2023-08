JIRAMA – Les transporteurs de carburant réclament leurs arriérés

Un énième appel a été lancé au ministre de l’Énergie par les transporteurs de carburant pour la Jirama. Ils réclament le paiement de plus de 13 milliards d’ariary envers la société nationale d’eau et d’électricité. Coup de semonce. De nouvelles menaces planent sur la tête de la société nationale d’eau et d’électricité (Jirama). Cette fois-ci, ce sont les transporteurs de fuel via les camions qui sont montés au créneau en réclamant les arriérés d’une somme pharaonique avoisinant les 14 milliards d’ariary. Dans une lettre ouverte adressée au ministre de l’Énergie et des hydrocarbures lundi, l’Association professionnelle des transporteurs d’hydrocarbures (APTH) réclame le versement de leurs arriérés par la Jirama. D’après les explications des responsables de cette association, ces impayés grimperaient jusqu’à 13, 935 milliards d’ariary. Pour ces prestataires de la Jirama, la situation devient de plus en plus intenable. À en croire leurs propos, ces entreprises livreuses de carburant seraient au bord de la banqueroute. De ce fait, les transporteurs ont imposé un délai de huit jours à la Jirama et au ministère de l’Énergie pour trouver une issue au problème. « Nos entreprises se trouvent en quasi cessation de paiement, ce qui nous amène aujourd’hui à vous demander de trouver une solution jusqu’au 15 août, au delà de cette date, nous serons contraints de prendre des décisions qui, malheureusement, mèneront à une situation de paralysie », annoncent en guise de sommation ces prestataires de services . Justement, l’approvisionnement en fuel est une des dividendes non négligeables pour résoudre l’équation du délestage lancinant. Les discussions avaient pourtant débouché sur la reprise du paiement de ces arriérés aux contribuables à raison de deux milliards par mois sur une période de six mois à compter du mois d’avril dernier. Il s’agit là d’un énième appel aux autorités que ces transporteurs de carburant lancent. En effet, au mois de mai, des membres de l’Apth s’étaient déjà plaints du problème de paiement de leurs livraisons à la Jirama, malgré cet accord conclu entre les deux parties.