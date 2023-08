ISOTRY – Une huissière victime de violences

Une huissière de justice et un avocat se sont heurtés lors de l’exécution d’une expulsion, à Isotry, le 4 août. La première a déposé une doléance pour violences et menaces.

Les violences faites aux huissiers de justice sont de nouveau dénoncées. Cette fois, la victime est Me Olivia Jonah Razafindrahasy. Sa collègue, Me Anna Sylvie Baholy Harinony, représentant la chambre nationale des huissiers de justice et commissaires-priseurs de Madagascar, et elle ont rencontré la presse, hier, à Ampefiloha, pour en parler. Tout est parti de l’exécution de l’expulsion des locataires d’une maison à Isotry, le 4 août. D’après Me Olivia Razafindrahasy, ces gens avaient bénéficié de quarante-huit heures pour partir avec leurs biens. Ils ont été signifiés. Pourtant, ils y sont toujours restés. En vertu de l’arrêt de la Cour suprême, munie d’une grosse et agissant sur autorisation du Procureur général, l’huissière, selon son récit, elle a procédé à sa mission. Elle était assistée par des forces de l’ordre.

Ordonnance

«Nous avons presque sorti les objets, sauf une armoire, quand l’avocat [ndlr : des présumés squatters] est arrivé en vociférant…Tu es une huissière qui ne connaît rien, a-t-il martelé», relate Me Olivia Razafindrahasy tout en insistant qu’elle détient toutes les preuves. L’avocat l’aurait chassée du lieu avec violence et l’a agrippée par son bras gauche. «Heureusement que nous étions avec quel­- ques forces de l’ordre et l’ expulsion a pu être réalisée», souligne-t-elle. L’avocat en question, Me Lala Rajaonarivony, apparu dans le journal de Tv Plus Madagascar du 4 août a accentué : «Mes clients m’ont apporté la lettre de l’huissière, mardi. Nous avons constaté des faits nouveaux, la façon dont on les expulse, il y a eu usage des fausses pièces dans la démarche judiciaire. Nous avons obtenu une grosse d’ordonnance convoquant notre adversaire à une audience qui se tiendra mercredi prochain [ndlr: ce jour]». «Nous interpellons le ministère responsable car ce n’est pas juste. Quelle que soit la grosse qu’on détient, personne n’est au-dessus de la loi. Si la procédure est toujours en cours, toute exécution des huissiers est suspendue», assène-t-il. Me Olivia Razafindrahasy a formulé une doléance auprès de l’Ordre des avocats.