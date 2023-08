INFRASTRUCTURES – Le gymnase d’Ankatso bientôt fonctionnel

Les grands travaux au gymnase d’Ankatso, en vue de la réception de quelques disciplines durant la onzième édition des JIOI 2023 que Madagascar va héberger du 25 août au 3 septembre, sont quasiment terminés. Les travailleurs de l’Entreprise Magic Construc­tion qui se relaient sept jours sur sept entrent dans leur quatrième semaine de travaux sans relâche. Les travaux à l’intérieur sont presque achevés. « Le parquet stratifié en bois naturel ou en bois massif pourri a été remplacé par des bétons de plus de 100 mètres cube. Nous entrons maintenant dans les dernières finitions et d’ici le 15 août, tous les travaux seront terminés. Les seuls grands travaux qui restent à faire sont l’embellissement du devant et avec la rapidité des travailleurs, tout sera fini cette semaine », confie un travailleur qui veut garder l’anonymat.