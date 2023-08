HÔPITAL CHU ANDROVA – Don d’équipements médicaux au complexe mère-enfant

Faute de matériels appropriés lors des accouchements au sein des maternités, le taux de mortalité atteint 37 pour mille à Madagascar. Pour cette raison, la société Sogediproma (Société d’exportation et de distribution des produits halieutiques de Mahajanga), avec l’association Tsiky de la Réunion, ont procédé à la remise d’importants lots de matériels médicaux au complexe mère-enfant de l’hôpital CHU Androva, vendredi dernier. La cérémonie officielle de remise de ces matériels a été réalisée par le ministre de la Pêche et de l’économie bleue, Paubert Mahatante, ainsi que le directeur général de la Sogediproma, celui de l’association Tsiky de la Réunion ainsi que le directeur du CHU Androva, le professeur Diavolana Andrianarimanana. Le ministre des Transports et de la météorologie était également présent durant la cérémonie avec les autorités locales. La coopération entre la société donatrice et l’association Tsiky date déjà de deux années dans la nutrition des enfants des écoles EPP. Afin de varier les collations des enfants et pour équilibrer leur alimentation, la société offre chaque semaine 20 kg de viande et autant de poissons, dans le cadre des actions de soutien nutritionnel. « Plus de 42% des enfants de moins de cinq ans sont atteints de la malnutrition, selon les statistiques de l’Office national de la nutrition. La coopération entre les deux parties est importante. Ces dons inclus dans l’action entrent dans le cadre de la réalisation du 5e engagement orienté sur la santé pour tous», a déclaré le ministre. Cette action entre aussi dans la célébration du 35e anniversaire de la Soge­diproma. Les équipements, comprennent quatre lits médicalisés électriques, une couveuse, un incubateur de soins intensifs, une lampe de photothérapie, huit berceaux d’une place, deux berceaux pour jumeaux, trois lits modulables, trois fauteuils, et quatre moniteurs multiparamétriques ainsi que deux tables de chevet.