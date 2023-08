FOOTBALL – JEUX DES ILES – Madagascar vise la médaille d’or

Les membres de l’équipe nationale des Barea de Madagascar, entrent dans la dernière ligne droite des préparatifs aux Jeux des îles. Ils visent haut, la médaille d’or.

à quinze jours de l’ouverture de la onzième édition des JIOI de 2023 à Madagascar du 25 août au 3 septembre, les membres de l’équipe nationale Barea de Madagas­car entrent dans la dernière ligne droite de leur préparation. Hier en fin de leur entrainement matinal, lors de la remise des dons en appui nutritionnel et alimentaire, le coach de l’équipe nationale malgache, Romuald Rakotondrabe a fait un tour d’horizon sur les forces en présence à la prochaine compétition pour le match de football durant les Jeux des Iles. Le football dans l’océan indien a évolué ces trois dernières années et aucun pays n’est à sous-estimer. Comores a montré une grande évolution en football et c’est l’une des équipes prétendantes au titre final. La Réunion est la médaillée d’or de la dernière édition et Maurice n’est pas en reste. Selon l’explication du coach Rôrô, quatre équipes sont favorites pour la médaille d’or à savoir Madagascar, Comores, la Réunion et Maurice.

Favori

« Madagascar a remporté la médaille d’or en football en 1993 à Seychelles en s’imposant sur le score de 1-0 en finale contre la Réunion. Cette année, tout le monde place les Barea de Madagascar en position de favori. Comme nous jouons à domicile, les Barea de Mada­gascar visent la médaille d’or. La mission n’est pas simple mais nous tâcherons de ne pas décevoir », confie le sélectionneur de l’équipe nationale malgache. Et coach Rôrô de continuer: « Je suis un peu préoccupé pour sortir la liste officielle des vingt-trois joueurs. J’ai des joueurs au sein de l’Elgeco Plus mais ils ont leur campagne africaine aux mêmes dates que les JIOI de 2023. Il y a des joueurs blessés comme Baggio. Des joueurs évoluant à la Réunion jouent encore en ce moment. Donc, il faut prendre en compte ces paramètres », conclut-il.