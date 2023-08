FIADANANA – Un nouveau-né abandonné placé en couveuse

Né le dimanche 6 août 2023, à Befelatanana, un adorable petit garçon a été abandonné dans un bosquet au bord de la route, entre le Fivondronana et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique à Fiadanana. Un passant allait rentrer et l’a trouvé sur les lieux, le lendemain, vers 16h15. Il a immédiatement été placé en couveuse au sein de la même maternité. Il est vivant, enveloppé dans une couverture bien propre quand le témoin le découvre. Il portait son bracelet de naissance, un cadeau offert par la maternité à tous ses nouveaux-nés, et sur lequel son nom est écrit. Il s’appelle Fanomezantsoa. Il a été porté et présenté au bureau de la gendarmerie du secteur par le jeune homme. Le service des urgences et les assistances sociales de Befelatanana l’ont ensuite reçu. Ils prennent bien soin de lui en attendant les prochaines procédures judiciaires. La gendarmerie est en passe d’identifier la mère et le père du bébé. Elle a envoyé une réquisition au responsable de l’établissement et cela devrait normalement faciliter l’enquête, d’après elle.