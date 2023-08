ANTANANARIVO – Le délestage persiste

Le délestage persiste encore chez les bénéficiaires même si les trois semaines annoncées par le ministre de l’Energie et des hydrocarbures pour un allègement du délestage touchent à sa fin. « Nous reconnaîtrons encore jusqu’à 12 heures sans électricité, qui se divisent en trois heures de temps à la fois, en ce moment », a raconté un habitant d’Ambohimangakely, hier. Les bénéficiaires des services de la Jirama se plaignent des fausses promesses. Ce problème ne se présente pas seulement au niveau d’Ambohimangakely, les habitants d’Antehiroka, d’Alasora et aussi d’Ambanidia, allant jusqu’à Ankadimbahoaka en payent aussi les frais. Ses usagers de la Jirama ont pris confiance des propos du ministre. Ils sont déçus même si des alternatives ont été activées par la société d’État pour y faire face. La société d’État a provoqué une pluie artificielle depuis quelques jours pour résoudre ce problème d’approvisionnement en électricité, pourtant cette activité n’a pas porté ses fruits. Mantasoa et Tsiazompaniry n’ont pas eu leur surplus de gouttes d’eau, cependant leur approvisionnement en eau demeure très important pour générer davantage d’électricité. Ce sont les raisons pour lesquelles le délestage n’est pas toujours résolu ou alléger. L’électricité reste toujours un besoin vital pour certaines personnes. La Jirama estime vouloir chercher des solutions pour cette nouvelle semaine, pour alléger le délestage, et si le temps sera favorable à la provocation de la pluie. La pluie orageuse de ce mardi serait-elle utile au cours de la recherche de cette solution ?