3ÈME EXPOSITION ÉCONOMIQUE SINO-AFRICAINE – Bilan positif pour Madagascar

Une étape marquante dans la coopération économique entre Madagascar et la Chine a été franchie lors de la troisième édition de l’exposition économique et commerciale sino-africaine (CAETE). Le bilan a été présenté avec satisfaction par Kola Emi Haulain, directeur général du partenariat au développement et de la diaspora au ministère malgache des Affaires étrangères. « Avec près de 9 000 acheteurs et 100 000 visiteurs, la foire a offert une opportunité rare pour Madagascar de mettre en avant ses produits de qualité. Le pavillon dédié à Madagascar a couvert une superficie de 300 mètres carrés, mettant en valeur sept entreprises malgaches qui ont exposé une gamme diversifiée de produits emblématiques de l’île, tels que la vanille, le girofle, le rhum, le chocolat, le cacao, les huiles essentielles et les produits textiles ». D’ailleurs, Madagascar a eu l’honneur d’être parmi les pays invités spéciaux, et cela s’est traduit par une visibilité optimale. Le pavillon national a été particulièrement mis en avant, conduisant ainsi à des négociations fructueuses. Domoina Rakotovao, responsable de l’appui aux opérateurs économiques auprès de la Direction du commerce extérieur du ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation, a souligné que cet événement a servi de plateforme idéale pour promouvoir les opérateurs malgaches et leurs produits.

Protocole

La CAETE a également été l’occasion de signer le protocole sur l’inspection, la quarantaine et les exigences sanitaires et vétérinaires pour les exportations de viandes ovine et caprine de Madagascar vers la Chine. « Cette étape importante devrait ouvrir vers de nouvelles opportunités commerciales pour Madagascar tout en renforçant sa position sur la scène internationale », a commenté Fanja Raharinomena, secrétaire général du ministère de l’Agriculture et de l’élevage. “La coopération sino-malgache dans les domaines de l’agriculture et de l’élevage a également porté ses fruits, contribuant à l’accroissement de la production agricole et à la recherche de l’autosuffisance alimentaire”, a-t-elle souligné. Le projet de coopération sur le riz hybride a été particulièrement prometteur et a été remarqué lors de l’exposition comme un exemple concret de la collaboration « ceinture et route » entre la Chine et l’Afrique.