Ressources halieutiques de Boeny – Paiement mensuel par chèque de la ristourne exigé

Bonne gouvernance et transparence. C’est le but visé dans la gestion des recettes des ressources halieutiques. C’est pour cela que le paiement mensuel des taxes s’effectuera désormais par chèque. Il sera signé au nom du Trésorier général de Mahajanga. Ainsi les percepteurs ne devront plus encaisser les recettes.

L’objectif de cette nouvelle organisation est d’améliorer le recouvrement des recettes dans la caisse de l’État et dans la région Boeny. Ce, face à la flagrante différence des recettes mensuelles versées par les sociétés de pêche auprès de la région Boeny. La décision a été prise à la suite d’une réunion organisée par la région Boeny avec les représentants des entreprises de pêche vendredi, au bloc administratif d’Ampisikina. Le Bianco de Mahajanga a aussi été représenté à la réunion.

« Nous avons remarqué que les ristournes des ressources halieutiques ne correspondaient pas à la valeur des produits rentrés. Les recettes versées étaient à cent mille ariary par mois, alors qu’à la suite d’enquêtes, il a été constaté qu’elles devaient s’élever à trois millions ariary par semaine au minimum », déplore le gouverneur de la région, Mokhtar Andriantomanga.

Un représentant de la région assistera aussi au pesage et à l’enregistrement des produits qui sortiront de Boeny tous les mois, avant le paiement des taxes. Des détournements des deniers publics sont suspectés dans la région au niveau du secteur pêche. Des enquêtes sont en cours.