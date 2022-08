Rencontre – Bientôt le Forum économique de l’océan Indien

Les acteurs économiques de l’océan Indien vont de nouveau se retrouver, pendant trois jours, à l’occasion du 13ème qui se tiendra à Maurice à partir du 11 octobre prochain.

« REPENSER demain » . C’est sous ce thème que le 13e Forum économique des îles de l’océan Indien, FEIOI, va se tenir. Après plus de deux ans de disette, à cause de la crise sanitaire, l’événement marque son retour les 11, 12 et 13 octobre au Caudan Arts Centre, à Port-Louis, Maurice. Des conférences, des tables rondes et ateliers de travail, ainsi que des rencontres B2B sont au programme.

Co-organisée par Cap Business Océan Indien et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maurice, MCCI, avec l’ appui de l’Agence française de développement (AFD), cette 13e édition se donne comme objectif « de réunir les acteurs économiques pour réfléchir ensemble aux grands défis de demain ». « Le conflit russoukrainien est venu confirmer nos vulnérabilités révélées par la pandémie de Covid-19, en accentuant notamment les tensions sur les chaînes d’approvisionnement internationales avec les conséquences que nous subissons : hausses des prix, perturbation des transactions commerciales internationales, pénuries, » indique l’exposé des motifs de la FEOI à venir.

Les participants au FEIOI auront ainsi l’occasion d’échanger sur le fait que la conjoncture actuelle nécessite un dialogue constructif entre les acteurs, aussi bien publics que privés, pour donner un nouvel élan à la coopération régionale. Il s’agit aussi de « rapprocher nos entreprises et nos économies pour un avenir plus juste, durable et résilient », a expliqué Joséphine Andriamamonjiarison, présidente de Cap Business Océan Indien.

Une plateforme unique

Le programme de ce 13e FEIOI s’efforce ainsi de tenir compte des préoccupations du secteur privé régional dans un contexte économique mondial complexe. Plusieurs thématiques seront discutées par des intervenants locaux et internationaux de haut niveau. Le forum sera aussi l’occasion de sensibiliser la communauté des affaires aux grands enjeux, à travers des ateliers ludiques sur « La fresque du climat » les 12 et 13 octobre, par exemple.

Organisé pour la première fois en 2005 à Madagascar, le FEOI a fini par devenir une plateforme unique qui permet aux acteurs de la vie économique de la zone régionale de se rencontrer, de partager des idées et dénicher ensemble les opportunités d’affaires dans tous les secteurs d’activité. Chaque édition réunit plusieurs centaines de participants des territoires de la région, mais également d’Afrique et d’autres intéressés venus de nombreux pays. Il est attendu du concret. La coopération économique régionale n’a pas trop donné les résultats qu’elle a suscités. Pour ne citer que le concept des « Iles vanilles» pour valoriser les atouts touristiques de chacun. La pandémie du coronavirus était aussi passée par là. Un essai de remobilisation a été amorcé. Mais l’initiative a été trop discrète pour être significative.