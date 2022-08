Église Jesosy Mamonjy – Les protestataires s’en prennent à l’État

La situation se dégrade à l’Église Jesosy Mamonjy. Le torchon brûle entre des fidèles de l’Eglise et l’État. Les premiers protestent contre les interventions des forces de l’ordre, à l’intérieur du temple, dimanche. « En tant qu’association cultuelle, nous avons une certaine liberté, même si nous sommes sous la tutelle du ministère de l’Intérieur et de la décentralisation. Les militaires n’ont pas le droit d’entrer à l’intérieur de l’église et d’intervenir, comme ils n’ont pas le droit d’intervenir dans un hôpital. Il s’agit d’une affaire d’Eglise, l’État ne devrait pas s’y interposer. », fustigent ces protestataires, hier.

Pour eux, l’État prend parti. « Nous allons déposer une lettre au niveau des responsables des éléments de force de l’ordre et du préfet adjoint, pour les informer des bourdes de leurs agents. Plusieurs personnes, dont une femme enceinte et un enfant, ont été blessées durant leurs interventions », indique leur porte-parole. Le préfet de police d’Antananarivo, le général Angelo Ravelonarivo infirme leurs allégations. « Ce sont eux qui ont été agressifs », lance-t-il, pour expliquer les interventions des éléments de force de l’ordre.

Trois personnes ont été arrêtées, dimanche, lorsque l’autel s’est transformé en un ring entre les fidèles peu de temps après le début du culte. Ces individus ont été relâchés. Mais l’autorité étatique n’envisage pas d’en rester là. « Ces personnes arrêtées ne sont que des pions. Les chefs des protestataires sont en ligne de mire », enchaîne le général Ravelonarivo. L’Église, fermée suite à l’affrontement qui s’est produit dimanche, sera à nouveau ouverte dimanche prochain. Des éléments de force de l’ordre seront présents sur les lieux. Les protestataires soulignent qu’ils n’abandonneront qu’une fois le pasteur Raymond Randrianantoandro, le nouveau président du conseil d’administration de l’Eglise Jesosy Mamonjy, quitte l’Eglise à Ankorondrano. Ils martèlent les manigances de ce pasteur pour se faire élire président du CA. Le pasteur Raymond Randrianantoandro et son équipe, pour leur part, ont déposé plainte contre les protestataires.