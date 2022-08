Amparafaravola – Un garçon tué et sa bicyclette volée

Un crime qui dépasse l’entendement. Un garçon âgé de 12 ans a été froidement assassiné, juste pour avoir sa bicyclette. C’était samedi après-midi, dans le district d’Amparafaravola.

Ce jour-là, aux alentours de 16 heures, l’enfant a été envoyé par ses parents faire les courses tout seul. Il roulait à bicyclette. Il vivait, en effet, à Morarano, dans la commune rurale d’Ambohijanahary.

Le soir, sa famille s’est vivement inquiétée car il n’était toujours pas rentré. Elle s’est alors mise à le rechercher. Le lendemain matin, elle a avisé la gendarmerie nationale de sa disparition.

Un passant a trouvé le garçon et a prévenu la famille et les gendarmes. Malheureusement, il ne respirait plus. Il gisait dans un canal. Une trace de coup d’objet perforant, probablement un couteau, a été relevée sur son ventre. Ce qui a évidemment causé sa mort, selon les informations recueillies. Son deux-roues n’était plus là.

Une enquête a été ouverte pour identifier et arrêter le(s) auteur(s) du crime. L’émotion reste vive parmi les villageois, après avoir appris ce qui est arrivé au pauvre gosse.