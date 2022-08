Afrobasket Men U18 – Les Ankoay tiennent la dragée haute au Sénégal

Les jeunes garçons Ankoay ont dominé les deux premiers quarts temps du match, et les deux derniers ont été à l’avantage des Sénégalais qui ont enregistré leur troisième victoire.

Le dernier match des phases éliminatoires de l’Afrobasket U18 qui se joue actuellement à Antananarivo, s’est déroulé hier au Palais des sports de Mahamasina. Le ma tch attendu de tous les Malgaches est la confrontation directe entre Madagascar et le Séné­- gal. Les jeunes Ankoay de Madagascar se sont inclinés sur le score de 62 à 70 devant les grands Sénégalais.

Le premier acte du premier quart temps a débuté avec l’ouverture du score pour le Sénégal grâce à un tir de trois points d’Ousmane Ndiaye. Jerry Pepin Rabibisoa, le numéro 6 de l’équipe malgache, a rendu la politesse aux Sénégalais avec aussi un trois points (3-3, 3’30). Durant les cinq premières minutes, les jeunes Ankoay ont raté cinq tirs qu’ils ont payé fort à la fin du quatrième quart temps. Mamitiana, un supporteur venu spécialement de Fianarantsoa pour assister à ce troisième match a expliqué que « si les jeunes Ankoay avaient assuré leurs tirs les cinq premières minutes, ils auraient eu la possibilité de gagner le match et d’enregistrer leur troisième victoire en autant de matchs. Ils ont démontré sur le terrain que les Sénéga­- lais ne sont pas imbattables. Je félicite les jeunes Ankoay et j’invite tous les Malgaches à faire bloc derrière eux pour assurer une place en demi-finales », conclut-il.

Le premier quart temps a été de 16 à 14 pour Mada­- gascar. Le deuxième quart temps est presque la même version du premier. Le public venu nombreux au Palais des sports a assuré leur mission, pousser les jeunes Ankoay. Mathias a continué son show avec un tir à 3 points réussi, puis un dunk parfaitement réalisé (28-18). À treize secondes de la fin du deuxième quart temps, Rino a marqué deux lancers. Le score à la pause est de 36-31.

Avec un dunk de Jerry au début du troisième quart temps, Madagascar menait de 38 à 34. Mais constatant que le niveau physique des jeunes Ankoay a diminué, les Sénégalais ont accéléré le jeu et provoqué des fautes. Ils sont revenus dans le match et ont dépassé d’un petit point les jeunes Ankoay (38 à 39). À quatre minutes de la fin du troisième quart temps, les Sénégalais arrivent en tète et le score est de 46 à 51 avec un alley oop de Donovan.

Un grand handicap

Durant presque dix minutes à cause de sa quatrième faute, Lova est obligé de quitter le terrain. Son absence est un grand handicap pour ses coéquipiers. Il ne retourne sur le terrain que durant les trois dernières minutes du quatrième quart temps. Le score final est de 62 à 70. Les jeunes Ankoay garçons ont encaissé leur première défaite et perdu aussi la tête du groupe.

Selon Aimé Randria, coach de l’équipe nationale malgache, « nous avons perdu le match à cause de nos fautes. Je n’ai pas osé faire sortir Mathias qui a joué les quatre quart temps. En l’absence de Lova sur le parquet, il est impensable de faire sortir un joueur mesurant 1,98m. Je félicite les Sénégalais pour leur victoire, mais mes joueurs n’ont pas démérité. Technique­- ment, nous sommes au dessus, mais nous avons perdu le match par la taille », soutient-il. Pour Lova, le géant de 2,05m, «le match a été très physique et la faute est arrivée car j’étais obligé d’intervenir. Pour les prochains matches, je tâcherai de ne plus commettre plus de trois fautes».

Le coach du Sénégal Denisio Adjivon a reconnu que les Malgaches leur ont posé des problèmes durant les deux premiers quarts temps. « Dans les deux derniers quarts temps, nous avons changé de tactique et ça a marché. Je félicite l’équipe de Madagascar. Le public a perturbé mes joueurs, mais nous avons réussi à nous imposer et c’est l’essentiel. »