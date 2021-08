Transport aérien – Quatre vols de rapatriement prévus

Les Malgaches bloqués à l’étranger pourront rentrer à partir du 22 août prochain. Le président de la République a annoncé que quatre vols sont planifiés. Le premier pour le 22 de ce mois et le second le 28 août. Les deux autres sont programmés les 12 et 19 septembre.

Ces vols de rapatriement Paris-Antananarivo sont prévus pour les Malgaches bloqués à l’étranger pour des raisons de santé ou encore les travailleurs en fin de contrat, ainsi que des étudiants qui devaient rentrer au pays.

Les inscriptions sur ces vols se feront auprès du ministère des Affaires étrangères et des ambassades. Le président de la République Andry Rajoelina a néanmoins souligné que des mesures de confinement seront adoptées lors de l’arrivée de ces vols de rapatriement au pays. Des tests PCR seront effectués. Les passagers devront se soumettre au confinement qu’ils vont prendre en charge, dès leur arrivée. Ceux qui n’en ont pas les moyens pourront aller vers la CNaPS Vontovorona. Selon le président de la République, tous ceux qui sont rapatriés ne pourront plus repartir à l’étranger dès qu’ils auront foulé le sol malgache.