Technologie – Vingt-deux étudiants certifiés en intelligence artificielle

Le secteur des NTIC et technologie est en constante évolution dans le monde. Comme dans d’autres pays, Madagascar essaie de s’adapter au rythme. La cérémonie de remise de certificats de première classe ICT ACADEMY à Madagascar a eu lieu samedi à l’hôtel Colbert Antaninarenina Vingt-deux étudiants issus de deux universités dont l’Ecole Supérieur Polytechnique d’Antananarivo et l’ESTI ont reçu leur certificat HUAWEI CERTIFIED ICT ASSOCIATE ou HCIA-AI en HCIA-IA après avoir suivi 40 heures d’entraînement à la fois théorique et pratique. La première classe d’IA a été menée avec l’université ESTI Antanimena et ESPA Vontovorona avec 45 étudiants, le 30 janvier. Cette formation consiste en un aperçu de l’intelligence artificielle, de la programmation de base Python, de l’expérience de programmation du dialogue homme-machine et de différents autres cours.

ICT ACADEMY est un programme initié par le groupe HUAWEI depuis plusieurs années en Afrique et dans le monde. Il est axé sur l’amélioration des connaissances et des capacités dans le domaine des TICs. Ce programme constitue une formation de certification sur 3 niveaux HCIA HCIE et HCIP, et qui comprend différents modules tels que l’intelligence artificielle, Cloud Computing, Big Data…

Technologie de pointe

Madagascar commence sa première formation avec l’Université ESTI, également reconnue pour sa spécialisation dans les TIC et les IT, mais surtout en présentant alternativement ses étudiants à leur 2e année.

HCIA est attribué à des ingénieurs qui peuvent installer, configurer et exécuter des dispositifs ICT et corriger les défauts dans un domaine technique. Participer au programme de certification Huawei aidera les étudiants à rechercher des compétences et des connaissances, mais aussi à renforcer leur confiance en eux et leur confiance envers leurs futurs employeurs et clients. Les stagiaires auront des connaissances techniques et des compétences pratiques dans des domaines interdépendants, ce qui permettra d’accroître les possibilités de choix de carrière et d’avancement. « Les compétences IA sont importantes en tant que technologie émergente pour stimuler le secteur des TICs à Madagascar et une télécommunication abordable. Ce type de formation encourage et permet à nos jeunes de perfectionner leurs compétences et leur expérience numériques afin qu’ils puissent utiliser la technologie pour eux-mêmes, mais aussi pour notre pays. Huawei a non seulement introduit des technologies de pointe à Madagascar, mais a préparé nos collaborateurs à être en mesure d’utiliser ces technologies et en tirer profit, en tant qu’individus, familles et communautés. Nous remercions Huawei de cette contribution mesurable et d’être un modèle pour d’autres partenaires internationaux à investir à Madagascar », a souligné dans son discours, Andriamanohisoa Ramaherijaona, ministre des Postes des Télécommunications et du Développement Numérique.