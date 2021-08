« Talenta raitra » – Les concurrents gagnent en expérience et en assurance

La sélection d’équipes de la semaine du 2 juillet compte parmi les meilleures de l’émission « Talenta Raitra ». Désormais plus à l’aise devant la caméra, elles assurent de belles prestations.

PLUS audacieux et créatif avec une bonne dose d’assurance également. Chaque équipe qui s’est présentée au jury de l’émission « Talenta Raitra» hier s’est distinguée, en relevant grandement le niveau de la compétition. Un grand cru, c’est ainsi que l’on peut humblement désigner la sélection de la semaine du 2 juillet. Portée par une pléiade d’équipes qui tour à tour ont su surprendre autant Franco Clerc, Miorhasina Lorah, Traka Milofo et Mihangy Andrianirina dit « Dapapa ».

L’émission a ainsi eu une saveur assez particulière, car plus les semaines passent, plus on discerne les meilleures équipes, plus les talents qui nous restent à découvrir continuent de nous émerveiller. Au-delà de l’habituel coup de cœur du jury et de son invité, on s’est plu à s’attarder sur l’excellence, la maîtrise et déjà le gain d’expérience de ces équipes. L’une des grandes qualités des talents de « Talenta Raitra» reste leur authenticité, le tout en proposant des récits bien ancrés dans la société.

Hier, le jury s’est plu à discerner chez eux l’envie de mettre désormais plus l’accent sur une bonne présentation ou une excellente mise en scène pour sublimer le scénario de chaque saynète. Le tout accompagné d’une bonne aisance devant la caméra.

De bonnes présentations

Certes, pas mal d’équipes cabotinent toujours un peu dans leur gestion des scénari qu’elles mettent en scène. Cependant, on discerne désormais une nette amélioration dans le jeu d’acteur des concurrents et hier le jury ne s’est pas privé de saluer cet effort.

Traka Milofo d’affirmer: « J’avoue être agréablement surpris de plus en plus chaque semaine. Le fait est que nos jeunes acteurs font désormais preuve d’assurance en nous proposant des récits qui captent très bien notre attention. J’affectionne particulièrement l’audace de certains, qui sortent du lot pour moi ». On notera ainsi entre autres la prestation de l’équipe 058, qui avec « Halako bika, tsy tiako tarehy » qui a très bien su mettre en avant diverses facettes de la gent féminine.

Entre envie, jalousie et un zeste d’agressivité, Samueline, Dauphine et Vololona font mettre à profit leur vraie personnalité dans chacun des personnages. « Fiainana » de l’équipe 064 composés d’Elise, Jeanica et Oliva s’affirme également par son charme, le tout en retranscrivant la dureté de la vie et la splendeur des aspects linguistiques des côtes de la Grande île.

Avec « Neniko ny vitako» de l’équipe 123, la jeune génération se démarque toujours aussi bien. Tsilavina, Stella, Loyla, Gaelle et Fabien font certainement toujours preuve d’un peu d’amateurisme, mais ils font l’effort de bien s’imprégner de leurs personnages. Dans l’ensemble, aussi bien les équipes que leur proche ont désormais plus que hâte de passer vers la prochaine étape, guettant les séances de formation pour gagner plus d’expérience.