Secteur halieutique et aquaculture – L’Autorité sanitaire halieutique cesse ses activités

Un communiqué de l’Autoritaiore sanitaire halieutique indique qu’elle a arreté ses activités. La qualité de produits de pêche n’est plus contrôlée.

Disposition non effective. L’Autorité sanitaire halieutique (ASH) adresse une lettre aux autorités telles que le président de la République, le Premier ministre, les ministres de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche et de l’Economie et des finances. Le chef de la délégation de l’Union européenne, l’attaché commercial de l’ambassade de Chine à Madagascar et tous les opérateurs de la filière pêche et aquaculture figurent également dans la liste des destinataires in fine.

La lettre porte sur une déclaration de cessation d’activités du personnel de l’ASH qui aurait déjà lancé un ultimatum en interpellant le Gouvernement à la date du 7 juillet dernier. « Nous, personnel de l’Autorité sanitaire halieutique (ASH), la seule et unique autorité reconnue compétente dans le domaine d’inspection et de certification sanitaires des produits halieutiques, suivant le décret-2005- 375 du 28/09/05, déclarons par la présente, être en cessation d’activités à partir de ce jour (ndlr : vendredi dernier) » souligne la missive. L’ASH est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autorité administrative et financière.

C’est un organisme rattaché au ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche (MAEP).

Budgétivore

Les ressources proviennent des subventions du budget général de l’État, de la dotation annuelle d’une partie des recettes du secteur halieutique ainsi que d’autres fonds. Mais l’établissement est indiqué « budgétivore ». Aussi, une réforme est-elle menée au sein de l’ASH et au sein des organismes rattachés au MAEP en général, car le personnel détaché obtiendrait des salaires « exorbitants » ainsi que des privilèges plus importants que les fonctionnaires du ministère. La réforme concernerait alors la révision des réels besoins et dépenses des organismes rattachés. Tout transfert de ressources devra désormais avoir l’aval du président de la République et du Premier ministre. L’ASH s’occupe de la sécurité sanitaire des produits de pêche et de l’aquaculture et du contrôle de leurs conditions de production, transformation, transport, stockage et distribution. Elle élabore les règlementations relatives à la traçabilité des produits. Le MAEP répond qu’il s’attèle aux règlements de ce goulot d’étranglement au sein de l’ASH afin de ne pas handicaper le secteur Pêche.