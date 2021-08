Pandémie – L’état d’urgence sanitaire maintenu

Rebelote pour quinze jours. Andry Rajoelina, président de la République, a annoncé le maintien de l’état d’urgence sanitaire. Une décision qui s’impose afin d’éviter une nouvelle vague de propagation de la Covid-19, à l’entendre.

Durant son émission spéciale, hier, le Chef de l’État, chiffres à l’appui, a affirmé, “nous sommes parvenus à maîtriser la deuxième vague”. Depuis le 1er août, a-t-il souligné, trente-huit cas de contamination au coronavirus ont été enregistrés, pour soixante-et-onze guérisons et seulement un décès. Hier, cinq nouveaux cas ont été enregistrés dont un à Analamanga, deux à Vakinankaratra, un dans la région Anôsy et un à Atsimo Atsinanana.

Mise à part la réouverture des boîtes de nuit et le maintien de l’interdiction de réunion de plus quatre cents personnes dans les lieux fermés, toutes les dispositions sanitaires sont levées. Il n’y a plus de couvre-feu, notamment. Les spectacles en plein air peuvent, également, reprendre sur tout le territoire. Seulement, le Chef de l’État souligne la nécessité de garder le port du cache-bouche. C’est la raison pour laquelle l’état d’urgence sanitaire est maintenu, ajoute-t-il.

Imposer le port de masque empiète, en effet, sur certaines libertés individuelles, ce qui n’est légalement faisable que dans une situation d’exception. “Nous devons réapprendre à vivre ensemble afin d’éviter une nouvelle vague et les confinements. Il faut rester vigilant », a souligné le président de la République. La question de la réouverture des frontières a, par ailleurs, été soulevée. Étant donné la propagation des variants de la Covid-19, “la réouverture des frontières dépendra de l’évolution de la pandémie dans le monde”.