Observatoire du riz – Des statistiques mensuelles sur l’évolution des prix

Une revue mensuelle détaillant le prix du riz dans tout le pays sera disponible incessamment. Il s’agit de chiffres actualisés depuis les producteurs jusqu’aux détaillants des épiceries. Des cellules de l’Observatoire du riz ont été mises en place au niveau des vingt-deux régions de Madagascar par le ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche (MAEP).

« L’objectif est de donner des chiffres et statistiques véridiques et à jour sur le prix du riz depuis les producteurs jusqu’aux détaillants. Ceci, afin de permettre au gouvernement, aux opérateurs, aux partenaires techniques et financiers, aux chercheurs, aux décideurs, à la population de prendre des dispositions face à ces statistiques », explique le ministère de l’Agriculture, de l’élevage e t de la pêche (MAEP). Les premières statistiques avancées rapportent les données recueillies au mois de juin 2021.

Le prix moyen du riz à Andapa, dans la région Sava, est par exemple de 1 138 ariary le kilo du paddy au niveau des producteurs, 1 838 ariary riz blanc, 1 843 ariary au niveau des grossistes et 1 977 ariary sur les étals des détaillants. Le prix du riz importé est de 2 100 ariary le kilo au départ des grossistes. Des observations sont par ailleurs soulignées dans le document mentionnant pour le cas de la région Sava qu’après les fêtes de l’indépendance, il est rare que les producteurs vendent leurs produits. « Globalement, les prix sont assez homogènes», fait remarquer la revue pour ce cas de la région Sava.