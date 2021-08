Marché interbancaire de devises – « Légère » dépréciation de l’ariary

Le propre des fluctuations monétaires, c’est ni plus ni moins que leur caractère versatile. Au Marché interbancaire de devises, MID, il fut des moments critiques où l’euro frôlait les 5 000 ariary, si ce n’était déjà le cas au marché parallèle. Et le dollar passait si près de la barre des 4 000 ariary. Des niveaux psychologiques jamais atteints depuis l’adoption du système de change flottant en 1997. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, la Banque centrale de Madagascar, BFM, l’autorité monétaire du pays, a estimé « qu’entre juin 2020 et 2021, l’ariary s’est déprécié de 7,2% face à l’euro. La monnaie européenne a été coté à 4382,2 ariary en juin 2020 pour s’échanger à 4641,7 un an plus tard. La perte valeur par rapport au dollar a été évaluée à 1,6%. Le billet vert, dans la période considérée, a évolué de 3855,4 à 3916,4 ariary ». La BFM a, peut-être, pris en compte des valeurs médianes ou moyennes, pour arriver à une telle conclusion. L’essentiel a été d’amorcer la décrue le plus tôt possible quand des pics ont été atteints. Pour renverser et inverser cette tendance des incitations ont été lancées pour rapatrier les recettes d’exportation en devises. En outre, le « portefeuille » de ceux qui sortent du pays a été limité à 10 000 euros. Mais beaucoup pensent que des réformes du mécanisme du MID s’imposent. À défaut d’un retour à la parité fixe, honni par les bailleurs de fonds. Par exemple, l’ouvrir à tous les acteurs pour aspirer vers le circuit formel les liasses d’euros et de dollars qui animent un secteur financier parallèle prospère.