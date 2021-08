Consommation – Rajoelina déclare la guerre à la hausse des prix

Le président de la République a annoncé hier des mesures pour juguler la hausse des prix. Il a également dénoncé le laxisme de certains responsables.

On l’attendait. Une véritable déclaration de guerre, un combat sur plusieurs fronts. Le président de la République Andry Rajoelina s’est étalé sur la hausse des prix des produits de première nécessité hier dans son intervention télévisée.

Il a évoqué trois causes de ce phénomène. D’abord la hausse du fret international et du coût du transport local. « Mais cela ne justifie pas la hausse exorbitante constatée sur le marché. Il y a manifestement exagération. » a-t-il souligné. La seconde cause justement c’est l’esprit profiteur de la population.

« Nous avons intérêt à nous montrer solidaires en ces périodes difficiles. Il faut se soutenir. L’œuf n’est pas importé et pourtant son prix est excessif » a déploré le chef de l’État. La troisième cause incombe à l’État. « Certains responsables à commencer par les ministres jusqu’au directeurs régionaux n’assument pas leur tâche comme il faut. L’État joue le rôle d’arbitre, il faut qu’il siffle quand il y a antijeu . Si on laisse tout le monde faire ce qu’il veut, voilà le résultat. Il fallait exercer un contrôle serré et régulier des prix », a dénoncé le président de la République.

Solution de rechange

Une mise en accusation claire et nette contre les responsables. De fil en aiguille, Andry Rajoelina a annoncé les mesures à prendre pour rétablir la situation. « Je donne trois jours au ministre pour trouver des solutions. On ne peut pas laisser la population subir cette situation. C’est inacceptable » a-t-il tonné. En attendant il a lui-même annoncé la convocation dans des plus brefs délais de tous les acteurs du secteur.

« Il va falloir réunir les producteurs, les collecteurs, les importateurs, les grossistes, les représentants des détaillants pour voir de quoi ça retourne et fixer une bonne fois pour toutes le prix aux consommateurs. Une réunion qu’on doit tenir rapidement », a annoncé Andry Rajoelina. Mais si la réunion échouait, le président de la République a déjà lancé une solution de rechange.

« On a déjà créé le Statement Procurement Madagascar (SPM). Le SPM va importer directement les produits dont a besoin et il va distribuer aux grossistes », a laissé entendre le président de la République en guise d’avertissement à ceux qui font preuve de mauvaise foi ou de mauvaise volonté. Quant aux responsables défaillants, Andry Rajoelina a dit les choses clairement. « Dès qu’il s’agit de défendre l’intérêt de la population, je ne fais aucune concession. Je n’ai ni proche, ni ami », a-t-il averti en réponse à une question du journaliste à propos des sanctions contre ceux qui n’assument pas les consignes.

Une allusion faite à d’autres responsables que le président de la République a épinglés indirectement au cours de son intervention à l’image du ministre des Travaux publics à qui il a donné des consignes pour la réfection de la RN2, du Directeur Général des impôts et par ricochet du ministre de l’Économie et des finances qu’il a désavoué publiquement pour avoir « interdit » la vente en ligne.

En somme le président a donné quelques indices sur les départements qui vont devoir changer de titulaire au prochain remaniement. C’était plus qu’une évaluation, c’était un bulletin de note en bas duquel est écrit la mention « remis à sa famille ».