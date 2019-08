Varatava : Le portrait sous tous les traits

Au centre culturel du Tour Sahavola ou IKM à Antsahavola, mois d’août rime avec portrait. Les dessinateurs, qui pratiquent cette discipline, améliorent leur technique par le biais de différents programmes proposés.

Baptisé « Iray volan’ny varatava » ou «Un mois du portrait », l’événement se déroule jusqu’au 30 août, au centre culturel du Tour Sahavola ou IKM à Antsahavola. Il cible les férus de dessins qui s’expriment à travers l’art du portrait. Cette organisation de l’association Varatava rempile sa deuxième édition et propose des programmes visant à renforcer le niveau de chaque participant.

Expositions d’œuvres, ateliers, projections de vidéos, conférences-débats, ainsi que des animations comme le « Live drawing » et « Portrait sur le vif à 360° » rythment ce mois du portrait. La salle d’exposition exhibe les coups de crayon des participants. Les adeptes de cette discipline profitent de ces quelques jours pour s’adonner ensemble à cette passion qui les dévore. Autour d’une grande table, chacun réalise un portrait de son choix. Et les échanges nourrissent la qualité du résultat.

« Nous sommes heureux d’avoir la contribution de Sodim dans cette édition. Cette enseigne essaie toujours de satisfaire les dessinateurs en présentant le maximum de matériels pour les dessinateurs. Travailler ensemble permet de joindre l’offre à la demande. Vingt dessinateurs exposent durant cet événement. Les œuvres changent au fur et à mesure de leur création. Le but consiste à faire connaître les artistes et leurs styles, à favoriser les échanges entre les participants, et à permettre aux dessinateurs d’approfondir leurs acquis. Chaque jour, un concours entre quelques dessinateurs a lieu. Le résultat sera proclamé pendant la cérémonie de clôture », souligne Mahery Nirina Andrianjaka, président de l’association Varatava.