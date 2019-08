Le chanteur français Paskero tourne deux clips à Mahajanga

Les vidéos clips de «Casanova» et «Magdalena», deux titres du nouvel album de l’artiste français Paskero, ont été tournés à Mahajanga, la semaine dernière.

La Ville des Fleurs se présente comme un lieu idéal pour l’artiste. Son aspect en général s’accorde à son style de musique qu’il définit lui-même par « Latino soleil ».

« Je produis des chansons mélodiques qui font danser les gens. C’est un rythme endiablé afro, un mélange d’électro-pop, des rythmes du soleil, et du latino. Le climat et le charme de la ville de Mahajanga répondent à mes critères. Et c’était un réel plaisir de travailler avec des figurants malgaches, une boîte de production et les agences locales. L’ambiance lors du tournage m’a permis de savoir que les Malgaches apprécient ma musique. Ils se sont attroupés pour voir le déroulement. Ils se laissent entraîner en entendant la mélodie. Je ferai la promotion de ces clips en Europe et je pense que parallèlement la destination Madagascar en profitera aussi. Un album de treize titres est en gestation actuellement. Comme j’adore la Grande Ile, il est fort possible que certains des prochains tournages se dérouleront ici. Collaborer avec des artistes malgaches et se produire à Madagascar figurent dans mes perspectives. Je suis ouvert à toutes propositions. Je compte revenir au début de l’année 2020 », confie Paskero, l’interprète de « Ma demoiselle », son tube qui récolte plus de trois millions de vues.