Bitcoin, toujours plus d’opportunité

On ne peut pas mentir sur le fait que la digitalisation à faciliter notre quotidien. En plus la digitalisation permet à certaines personnes de créer des entreprises rentables qui leur permet de s'enrichir. Oui la digitalisation et internet permettent à ceux qui savent en faire bon usage d'en faire un business de qualité vivable sur le long terme.

A ce propos, la cryptomonnaie ou bitcoins est une des plus grandes opportunités qu’offre la digitalisation. C’est quoi la cryptomonnaie ? La cryptomonnaie est une monnaie numérique qui facilite les paiements en ligne. Grace à la cryptomonnaie, il est plus facile de payer ses commandes en ligne. La cryptomonnaie étant une monnaie numérique n’a pas une « banque physique » mais plutôt une banque numérique. Donc aucun risque que votre banque soit cambriolée.

Investir dans la cryptomonnaie est un garant sûr pour un investissement réussi et sécurisé. Cela en raison du fait que le crypto échange permet aux utilisateurs de la crypto monnaie d’échanger leurs bits coins contre des actifs. C’est-à-dire échanger les bit coins en monnaie fiduciaire classique ou d’autres monnaies cryptographiques. Depuis 2013, maintenant neuf ans que la Doge coin avec comme logo ShibaInu ne cesse d’augmenter sa communauté. D’ailleurs beaucoup de personne recommande d’investir dans le Bitcoins puisque le Bitcoins les a menés à une réussite financière incroyable.

Voici un lien vers un article pour en savoir plus sur la cryptomonnaie et la blockchain: https://lexpress.mg/01/03/2022/blockchain-le-secteur-agricole-sy-met/

Mais avant d’investir dans la cryptomonnaie il faut connaitre le marché s’y afférant. Il y a ce qu’on appelle le marché Bull et le Bear Market. Peu importe notre secteur d’activité, il y aura toujours un marché Bull et un Bear Market.

Le marché Bull est le marché en plein essor. Ce sont les marchés qui ont une croissance durable. On dit aussi que le marché est Bull lorsque la demande est supérieure à l’offre et que les prix sont en hausse. Le marché est dit Bear quand les activités économiques sont tout à fait le contraire de ce qui se passe lorsque le marché est Bull. En effet un marché est dit marché Bear lorsque l’offre les au-dessus de la demande. Donc les prix sont forcément plus bas que d’habitude.

Peu importe le marché, qu’il soit un Bear Market ou un marché Bull, il y a toujours une opportunité d’investissement sur le long terme en ce qui concerne le marché de la cryptomonnaie. Lorsque nous investissons dans une activité à un moment donnée cette activité connaitra un essor ce qui sera favorable à celui qui a investi à ce moment-là. Mais quand vient les temps durs ou les activités sont en baisse, beaucoup abandonnent pensant que c’est une peine perdue qu’il ne faut pas s’y attarder et changer de secteur d’investissement rentable. Par exemple l’Ethereum a baissé de 17%. La valeur de l’Ethereum passe sous la barre de 2 000 dollars en 24h étant donné que c’est la 2ème cryptomonnaie la plus importante du monde. Alors que beaucoup de personnes y ont investi des sommes. Alors qu’il n’imagine pas qu’à ce moment-là plusieurs de ces concurrents vont aussi abandonnés, ce qui fait qu’à un moment donné l’offre vas aussi baisser donc le Bear Market touchera à sa fin. Pour ceux qui ont été persévérant, ils auront réussi à gagner la confiance des clients à se démarquer sur le marché.

Automatiquement, lors de la fin du marché Bear, les acteurs les moins fiables seront facilement éliminés. Ce n’est pas que durant la fin du Bear Market que l’on peut croiser des opportunités en or. Malgrè le Bear Market, certaine entreprise de crytpo exchange comme Kucoin continue d’embaucher des acteurs au sein de leurs entreprises. Kucoin étant une plateforme permettant aux investisseurs de faire d’échange de Cryptomonnaie, elle s’assure aussi d’informer ses utilisateurs sur l’état du marché de la cryptomonnaie. L’entreprise elle-même, Kucoin embauche des acteurs en tout temps et même lorsque le marché est Bear.

On peut dire que pour réussir un investissement dans la cryptomonnaie, il faut être persévérant. Donc investir dans la Doge coin c’est surtout investir sur le long terme. Vu le fait de ne pas savoir exactement quand est-ce que le marché passera du marché Bull au Bear Market et vice-versa, il faut être patient avoir une bonne stratégie. Savoir investir au bon moment, savoir être une référence, savoir attirer et capitaliser la confiance des clients. Mais la meilleure stratégie qui soit est de rentabiliser l’image de marque. Comme exemple concret, ShibaInu. Un chien qui d’origine inspirait à faire des blagues et s’est retrouvé comme étant un logo sur une monnaie qui rivalise avec les monnaies les plus puissantes. En investissement le risque un quotidien qui ne manque pas d’arriver. Mais comme on le dit celui qui risque gagne, mais au bon moment.