Recherches pétrolières – L’espoir demeure intact

Une série de débats est organisée pour marquer le 45e anniversaire de l”OMNIS. Le potentiel de Madagascar comme pays producteur de pétrole a été à l’affiche, hier.

Il y a du pétrole à Madagascar. Cette affirmation a été martelée sans ambages, hier, à l’hôtel de ville Analakely. Une affirmation pour souligner le potentiel économique que représente le secteur pétrolier pour la Grande Île.

« Miser sur le secteur pétrolier en amont: Risque ou opportunité pour le développement en Afrique, cas de Madagascar », voilà le thème du premier de la série de débats organisée pour marquer les quarante cinq années d’existence de l’Office des mines nationales et des industries stratégiques (OMNIS). Une occasion pour les intervenants de mettre l’accent sur le fait que le sous malgache qu’il offshore, ou onshore couve bel et bien du pétrole.

Selon les chiffres entendus durant le débat d’hier matin, il y aurait deux cents blocs pétroliers onshore et une quarantaine offshore. En tout, la Grande île pourrait fournir jusqu’à 1 587 milliards de barils, sans compter les milliards de mètre cube de gaz naturel. « Nous avons une degré de confiance allant jusqu’à 75%, sur l’existence de pétrole off­shore », indique l’un des intervenants durant le débat, en rappelant les résultats des travaux de prospection faits par Exxon Mobil, qui est un major du secteur.

Le potentiel des ressources stratégiques malgaches pourrait être encore plus important lorsqu’il pourra faire valoir sa souveraineté sur le plateau continental au large du Sud du pays. Ce sous-sol marin d’environ 860 000 km2 , regorgeait de pétrole et de gaz naturel. C’est la raison pour laquelle Madagascar s’active pour effectuer la levée sismique de la zone et compléter le dossier soumis à la Commis­sion des Nations Unies sur le plateau continental.

Investissement à risque

À s’en tenir à ce qui a été dit, hier, contrairement à l’or, ou d’autres produits miniers, le pétrole a comme atout d’être une ressource stratégique. Produire du pétrole serait une manne financière importante pour le pays, mais lui octroie, également, un nouveau statut sur l’échiquier mondial. Cela lui permettra d’être un acteur majeur dans la zone Sud de l’océan Indien, mais aussi, en Afrique. Bien que le monde commence à miser sur l’éner­gie renouvelable, la production de pétrole sera toujours rentable, comme il a été souligné hier. La transition économique tenant de la préservation de l’environnement passe par la complémentarité entre énergie renouvelable et le pétrole, a été expliquée.

Le fait que les réserves des grands États pétroliers du Golf commencent à se tarir pourrait être une aubaine. Le marché local s’en portera mieux, également. Seulement, Madagascar devra franchir quelques étapes relativement ardues avant de devenir un Etat pétrolier. « Un gisement ne pourra être exploité qu’environ huit ans après sa découverte », explique l’un des intervenants d’hier. Pour l’heure seul l’exploitant du bloc pétrolier de Tsimororo est dans une de commercialisation. Il s’agit d’une huile lourde pouvant être utilisée par la Jirama ou encore par les bateaux.

Les données sur les gisements malgaches découlent des différentes prospections menées par les multinationales. « Les investissements sont limités, pourtant. Et à une époque, l’entrée dans la phase d’exploitation s’est heurté aux limites technologiques ». Le plus gros des réserves de pétrole, mais aussi de gaz malgache se trouverait dans son sous-sol marin.

« L’investissement pour un forage sous-marin peut coûter jusqu’à 200 millions de dollars, sans garantie de résultat », indique un enseignant chercheur intervenant, hier. L’enseignant chercheur ajoute que si le secteur pétrolier est une opportunité de richesse pour un pays, il s’agit, également, d’un investissement à risque pour les multinationales. Le plus grand challenge des autorités malgaches est alors de convaincre les investisseurs. Un rôle dévolu à l’OMIS. Un point a été souligné, hier, l’importance de la stabilité politique.