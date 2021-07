Raid de l’Isalo – Un défi à la pandémie

Les amateurs de trail et de tourisme sportif (re)découvriront le célèbre parc national du Sud, le samedi 17 juillet, lors de la XIVe édition du Raid de l’Isalo.

Une occasion de prendre un nouveau départ après l’année blanche de 2020. Ainsi se présente le Raid de l’Isalo de cette année. La 14e édition de la célèbre course est fixée pour le samedi 17 juillet. Rendez-vous est pris dans le célèbre parc national de l’Iho­rombe pour les amateurs de trail.

Il n’y aura pas d’invités de l’extérieur cette fois-ci. Les frontières étant toujours fermées pour l’instant. Seuls les locaux seront de la partie.

Pour pouvoir relancer l’événement, le comité d’organisation a travaillé d’arrache-pied, comme l’explique le premier responsable, Jean Marie Daval : « On a eu beaucoup de mal à organiser la course cette année. La crise sanitaire a impacté sur le nombre de concurrents. Ils n’y aura pas de coureurs venant de l’étranger. Uniquement des locaux. Cependant, nous avons fourni énormément d’efforts pour que la course puisse avoir lieu. »

Une centaine de coureurs se sont inscrits jusqu’à présent. Les engagements restent ouverts jusqu’au vendredi 16 juillet. Pour ce faire, les personnes intéressées peuvent prendre contact avec l’agence MDA, dont le siège est situé dans l’enceinte de Mr Bricolage à Ankorondrano.

Magnificence

Les concurrents pourront choisir entre trois formats différents au moment de s’inscrire. 45 km de distance pour les plus aguerris, 25 km pour ceux qui recherchent un tracé moins ardu et 3 km pour les enfants. À chacun de trouver chaussure à son pied.

Mais une chose est sûre, tous (re)découvriront la magnificence du parc de l’Isalo. « Ce raid propose un des plus beaux parcours de trail à Madagascar », souligne Jean Marie Daval à propos des pistes.

La réussite d’une telle course dépend bien évidemment de l’appui de plusieurs partenaires. Le comité d’organisation collabore par exemple avec Madagascar National Parks (MNP), qui s’occupe de l’aspect logistique. À cela s’ajoutent les différents apports, aussi précieux les uns que les autres, de plusieurs autres entités.

Le comité d’organisation tient à leur témoigner une infinie gratitude. « Un grand merci à nos partenaires, qui nous soutiennent malgré le contexte de crise. Sans eux, ce serait quasiment impossible ».