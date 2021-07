Misia mazava – Réconcilions les Malgaches avec leur terre

Se réconcilier avec la Terre. C’est le message transmis aujourd’hui par Edgard Razafindravahy dans le cadre de son partage hebdomadaire aux concitoyens sur la refondation de la Nation à la base.

L a conjoncture actuelle est certes difficile mais il ne faut jamais baisser les bras, car l’espoir d’un futur meilleur ne s’éteindra jamais tant que nous avons la Terre, tant que la Terre que nous ont léguée nos ancêtres nous appartient. Ce sont autant de force et d’énergie pour nous soutenir. Si nous souhaitons vraiment nous relever, nous libérer de la pauvreté, il faut nous réconcilier avec la Terre qui nous offre ses ressources agricoles et minières qui, bien exploitées, nous apportera l’indépendance économique.

Il n’est pas évident de se réconcilier avec la Terre qui est pourtant notre seul souverain si nous l’abandonnons et la fuyons parce qu’il y a le kere, parce qu’elle ne produit plus ; si au sein d’une même communauté, nous n’arrivons pas à nous entendre pour la protéger. Pourtant, elle mérite notre respect à travers une exploitation juste et équitable.

Il fut un temps où je déclarais que chacun se doit de défendre les limites de sa parcelle de terrain. C’est d’autant plus d’actualité que tous les litiges fonciers se multiplient, dus à la surexploitation du sol, la corruption, les spoliations, les escroqueries, qui lèsent les paysans producteurs. Ces problèmes ne seront jamais résolus si les gouvernants n’assument pas leurs responsabilités. Certes, des efforts sont déployés par le Chef de l’État qui œuvre pour cette réconciliation des Malgaches avec la Terre. Cela se traduit par la distribution des titres verts pour favoriser l’exploitation équilibrée du sol à travers le projet Fihariana.

Mais cela n’est pas suffisant, s’il n’est pas bien secondé par un « gouvernement de combat », afin de réhabiliter le sol qui subit toutes sortes d’agressions, de des tructions telles l’utilisation des engrais chimiques, les « tavy » et autres feux de brousse, le changement climatique qui n’est que le résultat de nos actes.

Nos ancêtres nous ont pourtant légué une bonne pratique agricole avec l’emploi d’engrais naturels : engrais animal, engrais obtenus avec les ordures triées… Ils avaient aussi pratiqué l’assolement pour préserver la fertilité du sol. Mais aujourd’hui, la Terre s’appauvrit de plus en plus et quels que soient leurs efforts, financiers, physiques, les paysans sont acculés à de maigres résultats. Et il faudra le travail des spécialistes pour réhabiliter le sol et notre agriculture.

En conclusion, je réitère que la Terre est notre force pour réduire notre dépendance aux aides extérieures. Le gouvernement doit faire de la réconciliation des Malgaches avec la Terre une priorité afin que les efforts de développement produisent leurs fruits et que tout le monde en profite. Ainsi nous atteindrons progressivement notre indépendance économique.