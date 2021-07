Diana – L’éducation environnementale pour mieux gérer les biodiversités

Un projet axé sur l’éducation environnementale au niveau des communautés des aires protégées a vu le jour dans la région Diana. Il vise à améliorer des activités socio-économiques.

AMÉLIORER des activités socioéconomiques afin de renforcer la gestion rationnelle des biodiversités dans la nouvelle aire protégée d’Ambohitratsingy, ancienne Montagne des Français, et l’aire marine protégée de la baie d’Ambodivahibe. C’est l’objectif du projet axé sur l’éducation environnementale des communautés dans les aires protégées, qui vient d’être créé dans la région Diana et vise à améliorer les activités socioéconomiques. Elles se situent toutes dans la commune rurale de Ramena, dans le district d’Antsiranana-II.

L’initiative vient de l’Association des volontaires vers la transmission du développement durable (AVT2D) afin d’exercer des activités à caractère caritatif, éducatif, environnemental, social, économique et culturel des communautés riveraines des aires protégées dans la région Diana. L’organisation, créée en 2014, est le résultat d’une réflexion menée par différents acteurs et relative au développement de l’environnement et de la création des activités génératrices de revenus pour la survie des villageois riverains des aires protégées. Et ce, afin d’atteindre le développement durable et la préservation des biodiversités.

Dix fokontany

À cet effet, AVT2D a obtenu un financement, fonds spécifique Covid-19, de la Fondation Tany Meva/CEPF (Critical Ecosystem Partner­ship Fund) pour améliorer le niveau d’éducation environnementale des communautés locales de base, mais aussi pour les aider à sortir de la pauvreté par la mise en place de projets d’appui au développement selon les besoins.

Prévu pour une durée d’un an, le projet touchera dix fokontany répartis dans les communes rurales de Ramena et de Mahavanona. Parallèlement, de nombreuses activités seront à accomplir. Entre autres, la réalisation de séances d’éducation, de sensibilisation des sept villages bénéficiaires, la mise en place d’une structure locale de gestion des ressources naturelles dans le village de Nosimbary, la formation et le renforcement des capacités des cinq associations et des communautés de base.

Le projet consiste également à mettre en place un site d’accueil écotouristique dans le village d’Andrano­manitra et à former les paysans locaux en technique agricole. La dotation de petits équipements et intrants agricoles ne sera pas à exclure ….

En ce qui concerne la Montagne des Français, trois circuits écotouristiques seront entretenus, embellis et rénovés à travers ce projet. Selon les explications, l’objectif est de pouvoir préparer à l’avance le retour des touristes. C’est pour cette raison que la mise en place des bacs à ordures sur les plages et l’entretien de la piste Fasira-Ivovogno figurent parmi les priorités du projet.

« Outre la méthode de conservation habituelle, notre association penche sur l’éducation environnementale pour que toutes les catégories de personnes ne restent pas confinées dans un rôle de récepteur passif. Mais en même temps, nous allons introduire dans des aires protégées des substances pour survivre », indique Yasline Todisoa, présidente de l’AVT2D.