Traitement de la covid-19 – Plus de cinq-cents contaminés guérissent à domicile

Pour la première fois hier, une révélation de plus de cinq cent cas guéris à domicile est faite sans précision ni de quartiers ni de régions ni de traitement suivi.

Ils sont cinq cent-trente-neuf à être déclarés guéris à domicile hier. Un total évoqué par la Professeure Hanta Marie Danielle Vololontiana, qui n’a pas précisé le mode de traitement suivi par les malades avant leur guérison. À côté de ces contaminés qui se sont soignés à domicile afin d’être guéris se trouvent trente-cinq patients déclarés guéris après leur hospitalisation. Il y en a huit à l’hôpital de Befelatanana, deux à Andohatapenaka et sept à Anosiala.

En dehors de ces cas de guérison répertoriés dans les hôpitaux de la capitale, quatre guéris sont répertoriés à Antsirabe, deux à Fianarantsoa, neuf à Analanjirofo. Trois malades à Toamasina sont également sortis guéris dont deux ont suivi du traitement à l’hôpital d’Analakininina et un au centre hospitalier de Morafeno. Depuis le début de la pandémie, la Professeure Hanta Marie Danielle Vololontiana a parlé de « critères pour conclure à la guérison ». Outre la disparition progressive des symptômes chez le patient, la guérison devait être confirmée par les résultats négatifs de deux tests de vérification du coronavirus dans l’organisme ou tests PCR. Ces tests doivent être espacés de quarante-huit heures.

Spontanéité?

Ces tests visant à vérifier le coronavirus chez le patient contaminé intervient vers le dixième jour du traitement. Un processus resté valable à Toamasina, d’après les précisions d’un responsable hier. Le total des tests PCR depuis le début de la pandémie livré hier est de 26 160, tandis que la veille, un total d’un peu moins de vingt six mille tests PCR effectués a été fourni. La différence entre ces deux chiffres des deux jours successifs fait état de deux cent quatre vingt seize tests PCR réalisés.

Avec l’annonce de cinq cent soixante-quatorze guéris hier, la Professeure Hanta Marie Danielle Vololontiana n’a plus rappelé l’attestation de la guérison par la réalisation de tests PCR à deux reprises. La guérison suite au traitement à base de Covid-Organics ou tisane CVO a été rappelée pour la dernière fois il y a trois semaines. Les résultats des traitements par essais cliniques de la combinaison de l’artésunate et de la vitamine C sont attendus cette semaine afin de déterminer le médicament efficace conduisant à la guérison de tous les porteurs de Covid-19. Parmi les mille sept cent soixante dix neuf contaminés totalisés jusque-là, cent un ont été rapportés hier dont quatre-vingt-seize dans la région Analamanga, deux dans la région Atsinanana, trois dans la région Matsiatra-Ambony. Avec douze cas graves annoncés hier, cinquante-trois patients en état grave sont enregistrés dont cinquante-et-un suivent du traitement dans trois hôpitaux de la capitale.