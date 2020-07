Funérailles – Les derniers honneurs à Emmanuel Rakotovahiny

L’ancien premier ministre Emmanuel Rakotovahiny a été inhumé mardi dernier à Ankoronga, Toliara. Aux obsèques, la famille de ce pionnier du parti politique UNDD (Union nationale pour le développement et la démocratie), a tenu à rappeler les fonctions qu’avait déjà occupées, le feu docteur Emmanuel Rakotovahiny. Il avait été cité être le premier bachelier, issu de la province de Toliara, sortant du Lycée Galliéni.

Ses études à Toulouse France lui avaient valu le titre de docteur vétérinaire en 1968. L’ancien premier ministre avait déjà été directeur régional de l’Élevage et de la pêche de 1969 à 1972 puis ministre de l’Agriculture et de l’Élevage de 1972 à 1975. Il avait par ailleurs occupé le poste de directeur général d’une société agroalimentaire à Morondava et également auprès de la compagnie nationale d’eau et d’électricité (JIRAMA).

Le porte-parole a rappelé que le docteur avait été PCA de la compagnie aérienne Air Madagascar en 1994 et en 1995. Premier ministre de 1995 à 1996, puis conseiller technique de la primature durant la Transition. Il avait été encore un conseiller technique de l’actuel premier ministre avant de passer les armes à gauche à 82 ans. Le feu Emmanuel Rakotovahiny a été co-président éphémère de la Transition, en 2009.