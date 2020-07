Dépistage – Retard de la communication des tests

Positif ? Négatif? Ces questions trottent dans la tête des personnes qui ont fait les tests de dépistage de Covid-19 au Village Voara à Andohatapenaka ou au triage de la Covid-19 à Befela­tànana, la semaine passée.

« On m’a dit d’appeler une semaine après le test, pour connaître le résultat. Plus d’une semaine est passée, je ne connais toujours pas si je suis porteur du virus ou non », se tracasse un père de famille qui a fait le test à Befelatànana, le 29 juin.

D’autres ont espéré avoir le résultat des tests, en 48 heures ou en 72 heures, comme l’a indiqué le Chef de l’État, Andry Rajoelina, lors de l’ouverture du Centre médical Covid-19 à Andoha­tapenaka. Mais en vain.

« Cela fait cinq jours que j’attends. Ils ne m’ont pas contacté pour m’informer si le résultat est positif ou négatif. J’ai besoin de le savoir car j’ai des symptômes de grippe. Je ne sais pas s’il s’agit du coronavirus ou d’un simple rhume», témoigne une mère de famille.

Selon une source auprès du ministère de la Santé publique, des efforts sont déjà entrepris pour accélérer la sortie des résultats. « Il y a une équipe qui est chargée de contacter les personnes ayant déjà fait le test pour leur annoncer les résultats. Il se trouve qu’elles ont été très nombreuses et que notre équipe ne suit pas le rythme. Nous faisons déjà de notre mieux pour résoudre ce problème », rassure ce responsable.