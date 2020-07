Départ – Washington quitte l’OMS

Donald Trump a officiellement lancé la procédure de retrait des États-Unis de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), mettant à exécution ses menaces de quitter l’agence onusienne qu’il accuse d’avoir tardé à réagir face à la pandémie de coronavirus.

Des responsables de santé et des adversaires du président ont critiqué sa décision de retirer le plus gros contributeur de l’organisation basée à Genève, responsable de la lutte mondiale contre les maladies et contre le Covid-19 qui continue à se répandre dans le monde.

Et le candidat démocrate à la Maison Blanche, Joe Biden, a assuré qu’il annulerait cette décision s’il était élu le 3 novembre.

«Le premier jour de ma présidence, je rejoindrai l’OMS et réaffirmerai notre leadership mondial», a-t-il écrit sur Twitter.

«Les Américains sont plus en sécurité quand l’Amérique s’engage pour renforcer la santé mondiale», a expliqué.

Ce retrait sera effectif au terme d’un délai d’un an, soit le 6 juillet 2021, ont précisé mardi plusieurs responsables du gouvernement américain.

La notification a été envoyée au secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, «qui est le dépositaire pour l’OMS», ont-ils dit.

Les Nations unies ont également confirmé avoir reçu lundi la lettre de retrait américain.

Le porte-parole de M. Guterres a précisé que les États-Unis, membres fondateurs de l’OMS en 1948, devaient remplir deux conditions pour se retirer de l’organisation: respecter un délai d’un an et être à jour dans leurs contributions.