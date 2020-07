Covid-19 – Un Français parmi les personnes décédées

Des étrangers sont touchés par le virus de la Covid-19 à Madagascar. Plusieurs ressortissants français sont atteints par le virus, selon l’ambassade de France. L’un d’eux a succombé, selon sa déclaration. « Nous avons déploré, la semaine dernière, le premier décès au sein de notre communauté », annonce Christophe Bouchard, ambassadeur de France, dans un communiqué, à la communauté française, le 7 juillet.

L’ambassade et le consulat feraient leur possible, pour que ces ressortissants français aient les soins nécessaires. « Les équipes de l’ambassade et du consulat, et en particulier nos médecins, en lien étroit avec l’Institut Pasteur et les autres structures de santé, mettent tout en œuvre pour répondre aux besoins sanitaires de nos compatriotes, qu’il s’agisse de conseils ou de consultations, d’aide à la fourniture de médicaments, de prise en charge hospitalière ou d’évacuation sanitaire dans les cas les plus graves ».

L’état de santé des patients en cours de traitement ne serait pas inquiétant. Christophe Bouchard invite ses compatriotes à être doublement prudents, face à la flambée de l’épidémie dans la capitale. «Nous devons plus que jamais faire preuve de prudence, de résilience et de solidarité », lance-t-il.