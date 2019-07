Sécurité maritime – Une politique nationale en gestation

La mer de Madagascar est le théâtre de trafics en tout genre. Une stratégie fiable et efficace est de rigueur pour le renforcement de l’espace maritime.

Immigration clandestine, pêche illicite, exportation de bois précieux, trafic de drogue, la liste en est longue dès qu’il s’agit d’insécurité en mer. Afin de pallier à ce problème, Christian Ntsay, Premier ministre avec les ministères en charge de la Sécurité a tenu une réunion, à Mahazo­arivo, hier, dont l’objectif étant la mise en place d’une stratégie pérenne et efficace pour le renforcement de la sécurité maritime à Mada­gascar. « Certaines de nos richesses situées dans les zones littorales ont été exploitées illicitement par des inconnus ou des groupes de personnes, ce qui a eu des répercussions négatives assez lourdes pour l’économie du pays », constate-t-il. Les pertes ont été évaluées à 500 millions de dollars par an.Pour cela, une politique nationale pour la sécurité maritime sera élaborée. Il s’agit de mettre en place une stratégie intégrée avec la concertation de tous les acteurs concernés Actuellement, les Forces navales de Madagascar sont sous équipées. Les patrouil­leurs Tselatra, Malaky et Ankio, offerts par la Chine et le gouvernement américain ne suffisent pas pour surveiller les 5000 km de côtes.

Innovations

Ainsi, les trafiquants en tout genre agissent à leur guise. « Pour un développement tangible, le gouvernement a décidé de mettre en place un nouveau concept de mutualisation des ressources et une nouvelle coordination des actions à entreprendre qui feront l’objet d’une autre concertation interministérielle », annonce le Premier ministre. Et de poursuivre que les moyens de surveillance, tant humains que matériels seront centralisés pour aboutir à des résultats d’efficience.

Pour cela, il a rappelé l’importance de la mutualisation et de la collaboration entre tous les éléments des forces de l’ordre, voire les institutions telles que la Présidence de la République et la Primature, ainsi que tous les ministères. Des exercices d’assimilation ont été effectués avec les nouveaux dispositifs qui permettent de suivre en temps réel les patrouilles sur terrain, et d’identifier les éventuelles alertes ainsi que les mesures immédiates y afférentes.

« De telles innovations pourraient être appliquées dans d’autres domaines qui touchent directement la vie de la population », conclut-il