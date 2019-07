Andry Rajoelina – « Transformons l’espoir en victoire »

« Transformons les craintes en espoir et l’espoir en victoire ». Ce sont les mots d’Andry Rajoelina, Président de la République, après la qualification des Barea de Madagascar pour les quarts de final de la Coupe d’ Afrique des nations. Supporter durant tout le match, il a repris son statut de Chef d’État une fois l’euphorie retombée. Dithyrambique face à la performance de l’équipe nationale, le locataire d’Iavoloha n’a pas tari d’éloges envers les joueurs, les supporters, mais surtout, le coach Nicolas Dupuis. « Je vous remercie d’avoir réussi à fédérer nos joueurs », a-t-il déclaré.

Fédérer, justement, est le mot-clé que le Président Rajoelina veut capitaliser. Il s’agit donc de capitaliser sur l’élan national créé par la performance des Barea. Dans ses remerciements à l’équipe nationale pour avoir réussi à unir tous les Malgaches, le Chef de l’État a déclaré

« lorsqu’il est question de Madagascar, c’est la bannière nationale, ce sont les couleurs blanc, rouge et vert qu’on hisse haut ». Il a ajouté que « votre parcours démontre qu’en étant solidaires, en ayant la foi, qu’à force de travail et de persévérance rien n’est impossible ».

Face à la presse, Andry Rajoelina a rappelé son ambition de faire de la Grande île, une vitrine et la tête de gondole de l’Afrique. Un objectif qui passe, également, par le sport, à l’entendre.

« C’est vrai que, jusqu’ici, Madagascar a souvent été dernier en termes de sport, notamment, le foot, mais là les choses changent. Madagascar brille. J’espère que nous allons continuer à gagner », a-t-il lancé. Conviant l’équipe nationale et les supporters pour un moment de communiant dans le parc de l’hôtel Hilton d’Alexandrie, le Chef de l’État a affirmé, « je crois en les Barea, je crois en l’avenir de Madagascar. Transformons notre espoir en victoire ».