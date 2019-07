Abel Anicet Andrianantenaina – « Ça nous a donné de la motivation et de la force »

Le milieu de terrain remercie le Président de la République et les supporters d’avoir assisté au match de dimanche soir. Ce qui a grandement motivé les Barea.

Le soutien du public constitue toujours un avantage. À chacune des trois premières sorties des Barea, en phase de poules, les supporters malgaches étaient environ une cinquantaine dans les gradins de l’Alexandria Stadium. Dimanche soir, ils étaient plus d’un demi-millier, grâce à l’avion spécial affrété par la Présidence pour rallier l’Égypte, afin de permettre aux Malgaches d’assister aux huitièmes de finale contre la République Démocratique du Congo.

« Le public était fantastique. Merci au Président de la République et merci aux supporters qui sont venus de Madagascar. Ils nous ont donné de la motivation et de la force », a déclaré Abel Anicet Andrianantenaina, élu homme du match.

Comme une famille

Dès l’échauffement jusqu’à la fin de la rencontre, les supporters malgaches n’ont jamais cessé d’encourager les leurs. Et surtout, avant le début de la séance fatidique des tirs au but, ils ont entonné le fameux « Mitsangana ry tanora », remplissant alors à merveille leur rôle de douzième homme.

Le milieu de terrain du Ludogorets Razgrad a reçu le trophée de MOTM pour la deuxième fois, dimanche soir. Mais humble comme il l’a toujours été auparavant, il a mis en avant l’équipe : « On a fait du bon travail aujourd’hui, face à une forte équipe de la RD Congo… On a un bon groupe et on est uni comme une famille. Peu importe qui est élu meilleur joueur, le collectif prime ».

Voilà donc Madagascar qui se retrouve en quarts de finale, pour sa toute première participation à la phase finale de la CAN. Avant la prochaine échéance de ce jeudi, au Caire cette fois-ci et non plus à Alexandrie, Abel Anicet se montre confiant : « On jouera toujours de la même façon et on donnera toujours, encore une fois, notre maximum pour le prochain match. On n’a rien à perdre. Si on a gagné aujourd’hui en huitième de finale, on peut aussi gagner jeudi ».