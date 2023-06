TENNIS- BILLIE JEAN KING CUP – Madagascar à une marche de la finale

Les protégées de Jean Marc Randriamanalina, capitaine de l’équipe nationale malgache de tennis composée de Mialy Ranaivo, Mitia Voavy Andraina, Narindra Ranaivo et Harena Voavian­draina, viennent d’enregistrer leur quatrième victoire successive à la Billie Jean King Cup qui se joue à Kigali, capitale du Rwanda, et ce, jusqu’au samedi 10 juin. Dans les matchs de la quatrième journée, Mada­gascar s’est imposé par 3-0 devant le Congo. Des rencontres que les joueuses malgaches ont dominées du début jusqu’à la fin sans inquiétude ni souffrance sur le terrain. Narindra Ranaivo a ouvert les hostilités pour le clan malgache contre la Congolaise Logeât Naia Melissa. Comme une lettre passée à la poste, la jeune Malgache s’est imposée en 2 sets (6/0 6/0) et a apporté le premier point de la journée pour Madagascar. Pour enfoncer le clou, Harena Voaviadraina, dans le deuxième match, a apporté un nouveau point pour Madagascar. Elle a écrasé la Congolaise Bakouboula Tricia en deux manches (6/1 6/1). Pour corser le tout, au match de double, synonyme de trois points, le duo Mialy Ranaivo/Andraina Mitia Voavy a battu à plate couture le double congolais formé par Logeât Naia Melissa/Odongo Marie Noël et 2 sets (6/0 6/0). Avant le match contre la RD Congo ce jour, Madagas­car est leader de la poule B avec ses quatre victoires en autant de rencontres.

Bonne ambiance

Le Cameroun se place en seconde position en totalisant trois victoires et une défaite, suivi de la RDC avec ses trois victoires et une défaite. Le Sénégal se place à la quatrième place et le Congo, lanterne rouge qui n’a connu que des défaites en autant de rencontres, se positionne à au cinquième rang. Dans la poule A, c’est la Tanzanie qui est classée première et ce sera elle qui sera l’adversaire probable de Madagascar à la finale. Une finale déterminante pour le pays qui montera en groupe III l’année prochaine. Mitia Voavy Andraina, membre de l’équipe nationale malgache à la Billie Jean King Cup, après la quatrième victoire de Madagascar, n’a pas caché sa joie. « Je suis très contente et fière de pouvoir représenter Madagascar ici au Rwanda à la Billie Jean King Cup. Nous avons une très bonne équipe, nous nous entendons tous très bien et il y a une très bonne ambiance. Je crois vraiment en notre équipe, nous avons toutes nos chances de remonter en groupe III », confie Mitia Voavy Andraina