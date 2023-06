SCOUTISME – Grand rendez-vous des Sampati au mois d’août

Rendez-vous incontournable des scouts de l’Église FJKM. Les éclaireurs et les éclaireuses (Sampati) de cette église, à Antananarivo, organiseront un carnaval autour du lac Anosy, le 29 juillet. Les nationaux et ceux de l’étranger vont se rassembler à Ambohidratrimo Antananarivo, du 10 au 13 août. Ces deux évènements entrent dans le cadre de la célébration du trentième anniversaire de cette association qui regroupe des dizaines de milliers de membres dans le monde. « Le scoutisme est un mouvement éducatif pour le développement de l’Église et de la Nation. Les membres sont éduqués à devenir des héritiers de Jésus Christ, des personnes responsables et des citoyens modèles, indispensables au pays », a lancé le pasteur Jean Jacques Séraphin Johns Solo Randriamanantena, membre du bureau du Sampati, hier, lors de la conférence de presse sur la célébration de ses trente ans. Cette association de scouts a réussi ses défis. La plupart de ses membres ont marqué la vie de la nation. À l’instar de Odette Louise Rahaingosoa, l’une des fondatrices de cette association, en 1993. ministre de la Culture, au début de l’an 2000. Députée de Madagascar, issue du district de Bealanana. Membre du Conseil du Fampiha-vanana Malagasy (CFM). « Un exemple à suivre. », diront les personnes qui la côtoient, qui la connaissent. Elle a commencé très tôt le scoutisme. À 16 ans, elle est désignée pour diriger une association de jeunes garçons scouts, appelés Louveteaux. Elle est devenue membre de bureau de l’association. « Le scoutisme m’a forgée à devenir une personne autonome, responsable, intègre », nous livre-t-elle. Elle encourage les parents à inscrire leurs enfants dans le scoutisme.