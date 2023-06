RUGBY- XXL ENERGY TOP 20 – Des huitièmes de finale pour les grandes équipes

Le classement des seize équipes qualifiées pour les huitièmes de finale a été dominé par le FT Manjakaray suivi de COSFA. Le bras de fer débutera à partir du 18 juin.

Grosse surprise le mardi 6 juin durant la publication du classement des seize équipes qualifiées pour les huitièmes de finale du championnat de Madagascar de rugby, première division masculine appelée XXL Energy Top 20. Contre toute attente et par application du règlement de compétition, le FT Manjakaray a surclassé les militaires du Cosfa en s’adjugeant la première place avec ses 20 points acquis en quatre victoires (16 points) et quatre points de bonus offensif. Les militaires totalisent quatre victoires (16 points) plus quatre points de bonus offensif. Avec ses 200 points de goal différence, 45 essais marqués contre 158 goals différence et 34 essais pour FTM, les militaires, selon la logique, auraient dû se placer à la première place pour le commun des mortels. « Par application du règlement et suite à leur refus de continuer le match lors de la finale de la Super coupe du dimanche 19 février, un point a été soustrait du total de Cosfa. Au lieu de 20 points, il ne dispose que de 19 d’où sa deuxième place derrière le FT Manjakaray », confie Antsoniandro Andria­norosoa, directeur technique national de Malagasy Rygby Les huitièmes de finale du championnat de Mada­gascar de rugby à XV débuteront à partir du 18 juin. Et les huitièmes de finale sont taillées pour les grandes équipes comme le FTM, le Cosfa et TFMA qui n’ont connu aucune défaite durant les phases de poule.

Reléguées

En huitième de finale, le FTM numéro un affronte XVFA classé seizième tandis que deuxième sera confronté à 3FAI quinzième. Le TFMA troisième s’expliquera avec US d’Ankadifotsy, quatorzième et finaliste de l’année dernière. Les joueurs du ministère de la Santé, 3FB, quatrième du classement, croisera le fer contre SC de Besarety, treizième. L’Uscar de de la commune urbaine d’Antananarivo, cinquièmes, affrontent les joueurs de l’US Ikopa, douzième. Les protégés de Mamy Andriamaro, coach de TFA en sixième position se battront contre les joueurs de l’UAS Cheminot tandis que la STM, septième, affronte le dixième du classement, le FTBA. Les joueurs de Mang’Art huitièmes disputeront leur huitième de finale contre ceux de TAM d’Anosibe, neuvième au classement. Quatre équipes, notamment FTAT d’Anosibe (4 points), XV Avenir d’Andoha­tapenaka (2 points), JST d’Ambondrona (1 point) et FBM de Bemasoandro (0 point) sont reléguées en élite fédérale 2. Ce sont les quatre équipes qui n’ont gagné aucun match sur les quatre matchs disputés durant les phases de poule. Avec les niveaux qu’ils ont montrés, les voir reléguées en division inférieure est logique.

Classement

1-FTM, 2-COSFA, 3-TFMA, 4-3FB, 5-USCAR, 6-TFA, 7-STM, 8-MANG’ART, 9-TAM, 10-FTBA, 11-UASC, 12-US IKOPA, 13-SCB, 14-USA, 15-3FAI, 16XV FA.