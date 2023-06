PISCICULTURE MAROSAKOA – Rupture du barrage d’eau et de la pelle de vanne 

Les étangs piscicoles de la coopérative d’éleveurs de poissons de Marosakoa (Kompitroma) sont confrontés à des problèmes techniques à l’heure actuelle. D’énormes dégâts sont observés dont l’obstruction des canaux de distribution d’eau dans les rizières et qui passe à travers les étangs piscicoles. Ce, à la suite de la détérioration de la pelle de vanne et de la rupture du barrage d’eau. Les onze bassins de poissons de tilapia s’étendent sur une superficie totale de plus de 3 000 m². L’eau dépasse le niveau des étangs comme l’année passée et les poissons risquent de s’échapper ou mourir à cause d’éventuelles crues et inondations. Le canal secondaire a rompu et la situation nécessite l’installation de nombreux sacs de sable pour empêcher l’eau de déborder. Une inondation est aussi observée au niveau du canal principal. Ces crues devront être pourtant déviées dans les rizières pour que l’eau ne se perde pas.

Appel à l’aide

Marcellin Randriam­bololona, directeur régional du développement rural (DDR) au niveau de la région Boeny, a effectué une descente sur place, la semaine dernière. Des solutions urgentes sont nécessaires. Un appel à l’aide auprès des partenaires est alors la solution urgente. « Nous recherchons des partenaires pour réparer les infrastructures endommagées, pour fournir de nombreux sacs afin de surélever le fond de l’étang pour que l’eau ne déborde pas, et pour dresser un barrage afin de sauver les rizières. Une importante main-d’œuvre est également indispensable pour curer le canal. Un engin de terrassement est aussi utile pour déplacer le canal principal par les eaux », résume le DDR.