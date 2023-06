INSTALLATION DE PYLÔNE – La circulation sera perturbée à Ankorondrano

Les usagers de la Rue Ravoninahitriniarivo à Ankorondrano doivent s’armer de patience, à compter de ce jour. Une partie de cette route est coupée, suite à des travaux, réalisés dans le cadre de l’installation de pylône du projet de Transport par câble. La circulation sera alternée, devant la station-service Galana. Ce qui pourra créer d’importants bouchons sur cet axe, entre l’Église Jesosy Mamonjy Ankorondrano et le Tour Orange. La commune urbaine d’Antananarivo (CUA) indique par ailleurs, le déplacement de l’arrêt près de cette station service. Des policiers municipaux seront sur place, pour organiser la circulation. Il ne s’agit que de la première phase des travaux. « Ils vont durer près d’un mois », informe une source auprès du secrétariat d’État en charge des Nouvelles villes et de l’habitat. Les travaux d’installation proprement dits des pylônes s’effectueront, plus tard. Sept stations seront construites sur la ligne Orange, qui reliera Anosy et Ambatobe. Elles seront installées à Anosy, à Soarano, à Ankorondrano, près de Henri Fraise, à Ankorondrano, près de la Chambre de commerce à Ivandry, en face de La City, au Coliseum Analamahitsy et à Ambatobe. Elles seront reliées par cinquante-et-un pylônes, espacés de 200 à 300 mètres.